Casio junta-se ao treinador Rui Borges para edição limitada solidária
Metade do valor das vendas do relógio da Casio reverte para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Mirandela.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A Casio Portugal e Rui Borges juntaram-se para lançar uma edição limitada do Timeless F-91W, modelo do relógio que o treinador do Sporting usa nos jogos.
A edição tem apenas 250 unidades e metade do valor das vendas reverte para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Mirandela, terra natal do treinador. A caixa traz a frase “Quando faltar inspiração, que não falte a atitude”, que marcou o seu percurso no clube de Alvalade.
“Como o próprio já partilhou publicamente, o F-91W representa também uma ligação às suas origens e ao caminho percorrido desde Mirandela, onde já usava este modelo. É essa dimensão pessoal, marcada pelas memórias e pela importância de não esquecer a proveniência, que confere um significado especial a esta colaboração“, escreveu a marca, em comunicado.
A Casio alude à conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Athletic Bilbao, a 27 de janeiro deste ano, em que o treinador contou que o seu Casio o acompanhou ao longo da carreira. “Lembra-me aquilo que foi o meu trajeto, de onde vim e o quanto me custou chegar aqui. Não é por estar aqui agora que vou ter um relógio de mil euros”, disse na altura.
A edição estará à venda apenas em revendedores oficiais selecionados pela Casio Portugal, sem venda online. O preço ainda não foi revelado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Casio junta-se ao treinador Rui Borges para edição limitada solidária
{{ noCommentsLabel }}