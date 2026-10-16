Desporto

Casio junta-se ao treinador Rui Borges para edição limitada solidária

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Metade do valor das vendas do relógio da Casio reverte para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Mirandela.

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A Casio Portugal e Rui Borges juntaram-se para lançar uma edição limitada do Timeless F-91W, modelo do relógio que o treinador do Sporting usa nos jogos.

A edição tem apenas 250 unidades e metade do valor das vendas reverte para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Mirandela, terra natal do treinador. A caixa traz a frase “Quando faltar inspiração, que não falte a atitude”, que marcou o seu percurso no clube de Alvalade.

“Como o próprio já partilhou publicamente, o F-91W representa também uma ligação às suas origens e ao caminho percorrido desde Mirandela, onde já usava este modelo. É essa dimensão pessoal, marcada pelas memórias e pela importância de não esquecer a proveniência, que confere um significado especial a esta colaboração“, escreveu a marca, em comunicado.

A Casio alude à conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Athletic Bilbao, a 27 de janeiro deste ano, em que o treinador contou que o seu Casio o acompanhou ao longo da carreira. “Lembra-me aquilo que foi o meu trajeto, de onde vim e o quanto me custou chegar aqui. Não é por estar aqui agora que vou ter um relógio de mil euros”, disse na altura.

A edição estará à venda apenas em revendedores oficiais selecionados pela Casio Portugal, sem venda online. O preço ainda não foi revelado.

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