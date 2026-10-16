Corporate

Exclusivo Cerealis avança para compra da Panzani ao fundo CVCpremium

Dona da Milaneza e da Nacional negoceia aquisição da empresa francesa que criará um grupo com mil milhões de euros de receitas, avaliado em 1,8 mil milhões. CVC fica com uma participação minoritária.

A Cerealis está a negociar em exclusivo a compra da francesa Panzani à CVC Capital Partners, uma operação que dará origem a um grupo alimentar com cerca de mil milhões de euros de faturação anual e 1.800 trabalhadores. O valor de aquisição não foi divulgado, mas o novo grupo resultante desta operação terá uma avaliação de aproximadamente 1,8 mil milhões de euros (Enterprise Value) e será liderado por Pedro Moreira da Silva, atual vice-presidente executivo da empresa portuguesa.

A Cerealis prepara-se assim para comprar uma empresa com uma faturação superior à sua. A Panzani registou receitas de 620 milhões de euros em 2025, enquanto o grupo português faturou 400 milhões.…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Comentários

Cerealis avança para compra da Panzani ao fundo CVC

Os comentários deste artigo são exclusivos de assinantes.

Assine o ECO Premium para ler e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação

Morreu o jornalista e escritor Joaquim Letria

+ M,

O jornalista e escritor Joaquim Letria morreu aos 82 anos. Fundador de títulos como O Jornal e Tal & Qual, dirigiu a informação da RTP e presidiu ao Sindicato dos Jornalistas.