Exclusivo Cerealis avança para compra da Panzani ao fundo CVCpremium
Dona da Milaneza e da Nacional negoceia aquisição da empresa francesa que criará um grupo com mil milhões de euros de receitas, avaliado em 1,8 mil milhões. CVC fica com uma participação minoritária.
A Cerealis está a negociar em exclusivo a compra da francesa Panzani à CVC Capital Partners, uma operação que dará origem a um grupo alimentar com cerca de mil milhões de euros de faturação anual e 1.800 trabalhadores. O valor de aquisição não foi divulgado, mas o novo grupo resultante desta operação terá uma avaliação de aproximadamente 1,8 mil milhões de euros (Enterprise Value) e será liderado por Pedro Moreira da Silva, atual vice-presidente executivo da empresa portuguesa.
A Cerealis prepara-se assim para comprar uma empresa com uma faturação superior à sua. A Panzani registou receitas de 620 milhões de euros em 2025, enquanto o grupo português faturou 400 milhões.…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Cerealis avança para compra da Panzani ao fundo CVC
Os comentários deste artigo são exclusivos de assinantes.
Assine o ECO Premium para ler e participar na conversa.
Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão.
Regras de participação