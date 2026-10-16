Construção em madeira cresce na Europa, mas em Portugal ainda esbarra nas regras

Um edifício de escritórios em Londres, que tem a particularidade de ter sido construído em madeira, tem uma lista de espera de 18 meses e rendas 40% superiores às de há quatro anos. Andrew Waugh, fundador do atelier britânico Waugh Thistleton Architects, levou o exemplo do Black & White Building ao The Wood Giants, congresso organizado pela CarmoForm que reuniu cerca de 400 participantes em Lisboa, para demonstrar que a sustentabilidade também pode ser um bom negócio imobiliário.

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O edifício, com seis pisos acima do rés do chão, foi montado com 872 peças de madeira identificadas por códigos QR. A estrutura de cinco mil metros quadrados ficou pronta em 14 semanas e, segundo o arquiteto, custou o equivalente a uma solução em betão. As emissões associadas aos materiais foram reduzidas a um quarto das de uma construção equivalente, enquanto 95% dos materiais podem ser reutilizados ou reciclados. “Os edifícios que duram mais tempo são aqueles de que gostamos”, afirmou, defendendo espaços capazes de se adaptar a novos usos.

Waugh recuou ainda a um projeto de habitação em Londres, com 29 apartamentos, cuja estrutura foi erguida por quatro trabalhadores em 27 dias. A redução do transporte para a obra chegou aos 90%. Mais do que os números, recordou o silêncio do estaleiro, sem a maquinaria habitual. Mas deixou um aviso a quem vê na madeira uma solução sem riscos. “O verdadeiro risco está na água, não no fogo”, afirmou, explicando que a humidade prolongada exige cuidados de conceção e manutenção. A segurança contra incêndios, sublinhou, continua a exigir engenharia especializada.

Os promotores e investidores não querem assumir riscos adicionais e, por isso, não querem fazer nada de novo Bernhard Egert UBM Development

O receio de quem investe

O argumento económico foi retomado por Bernhard Egert, responsável pela construção em madeira e edifícios sustentáveis da promotora austríaca UBM Development. Em declarações ao ECO, à margem do congresso, identificou a aversão ao risco como uma das principais barreiras. “Os promotores e investidores não querem assumir riscos adicionais e, por isso, não querem fazer nada de novo”, explicou. Mas considera que insistir nas soluções habituais deixará de ser suficiente à medida que as emissões de carbono ganharem peso nas decisões de investimento. “A madeira deve ser uma opção para todos no futuro”, defendeu.

Na apresentação, Egert mostrou como a construção em madeira começa a ganhar dimensão na promoção imobiliária, tomando como exemplo o LeopoldQuartier, em Viena. Com cerca de 75 mil metros quadrados de área bruta, o empreendimento demonstra que o material já não está reservado a edifícios isolados ou experiências arquitetónicas. A aposta da UBM procura integrar a madeira em projetos de maior escala, tornando-a uma alternativa comercialmente viável num mercado em que os investidores avaliam cada vez mais o desempenho ambiental dos imóveis.



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Um projeto português, dificuldades portuguesas

Em Guimarães, o desafio já saiu dos desenhos. Manuel Vilhena Roque, um dos fundadores do Pitágoras Group, apresentou o projeto de alojamento do AVE PARK, desenvolvido com a CarmoForm para responder às necessidades de estudantes, docentes e investigadores do parque de ciência e tecnologia. Com cerca de seis mil metros quadrados, o edifício reúne quartos, estúdios e apartamentos e encontra-se em fase final de construção.

O terreno, uma encosta granítica com vestígios arqueológicos, condicionou a implantação. Os arquitetos optaram por uma configuração em U, procurando reduzir as escavações e aproximar os espaços da paisagem. A escolha da madeira, nomeadamente painéis de madeira lamelada cruzada (CLT), pretendia acelerar a obra e dar identidade aos interiores. Mas a solução encontrou limites nas exigências de segurança contra incêndios aplicáveis aos alojamentos. “Começámos a esconder a madeira”, lamentou Manuel Vilhena Roque, ao mostrar os revestimentos que tiveram de cobrir parte da estrutura inicialmente pensada para ficar à vista.

É necessário investir em determinadas ferramentas para a fabricação e para ver aquilo que vai acontecer em obra antes dela acontecer Jorge Matias Board Director da CarmoForm

A execução também revelou dificuldades de adaptação da indústria. Em declarações ao ECO, Jorge Matias, administrador da CarmoForm, explicou que a empresa trabalhou como subempreiteira e teve de apoiar o empreiteiro geral, menos familiarizado com a construção em madeira. A utilização de ferramentas digitais BIM, que permitem antecipar problemas antes de chegar ao estaleiro, continua a ser um desafio. “É necessário investir em determinadas ferramentas para a fabricação e para ver aquilo que vai acontecer em obra antes dela acontecer”, afirmou.

O responsável aponta duas barreiras à expansão deste mercado em Portugal: a primeira é a legislação de reação ao fogo, que considera mais restritiva do que a de outros países europeus; a segunda está na origem da matéria-prima. “Neste momento não temos uma floresta profissionalizada, industrializada para a construção”, disse ao ECO. Para Jorge Matias, desenvolver essa cadeia de fornecimento seria vantajoso tanto para a indústria da construção como para o setor florestal.

Depois de Lisboa, o The Wood Giants segue para Madrid, onde se realiza a 29 de outubro, no Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. O congresso deverá regressar no próximo ano, desta vez com a industrialização da construção em madeira como tema central, dando continuidade a uma discussão que, como os exemplos apresentados demonstraram, já ultrapassou a viabilidade técnica e chegou às fábricas, aos estaleiros e às decisões de investimento.