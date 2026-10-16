Descarbonização do Porto de Leixões ‘despacha’ 12 milhões do Portugal 2030

A descarbonização do Porto de Leixões vai ser assegurada “de forma complementar” pelo Sustentável 2030 e Norte 2030. Em causa estão 12,2 milhões de euros para apoiar o Plano de Ação “Onshore Power Supply”. Mas para evitar o duplo financiamento, as verbas serão usadas em zonas distintas do porto, avançou ao ECO fonte oficial do programa regional do Norte.

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A instalação do sistema de Onshore Power Supply (OPS) no Terminal de Cruzeiros, vai permitir aos navios atracados desligar os motores auxiliares e ligar-se à rede elétrica em terra. E por outro lado vai reforçar a produção de energia fotovoltaica distribuída por edifícios e por áreas de estacionamento da APDL para autoconsumo nas instalações portuárias.

O Norte 2030 lançou um aviso em março de 2025, através do qual alocou cinco milhões de euros do Fundo para uma Transição Justa (inserido no Plano Territorial de Matosinhos) a este projeto, explicou fonte oficial do programa regional liderado por Álvaro Santos, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN). Em causa está um investimento elegível de 8,79 milhões para ajudar a infraestrutura a caminhar para a neutralidade carbónica até 2035.

“Ao apoiar a descarbonização do Porto de Leixões e a produção de energia renovável, estamos a reforçar simultaneamente a competitividade económica do nosso principal porto, a acelerar a transição energética e a melhorar a qualidade de vida das populações dos territórios envolventes”, disse Álvaro Santos, numa visita ao porto em junho. “O Porto de Leixões é uma infraestrutura crítica para a economia regional e nacional. Investir na sua modernização e sustentabilidade significa criar condições para atrair atividade económica de maior valor acrescentado”, sublinhou o presidente da CCDR-N, em declarações ao Jornal de Notícias.

Mas, a semana passada, a Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2030 (CIC) aprovou uma deliberação, na qual autoriza vários programas a lançar concursos, nomeadamente, o Sustentável 2030. O programa temático liderado por Helena Azevedo lançou na segunda-feira um aviso convite de 7,19 mil milhões de euros para implementar os “sistemas OPS – Onshore Power Supply nos terminais de contentores do Porto de Leixões, em particular, no Terminal de Contentores Norte e no Terminal de Contentores Sul, assim como no Terminal de Passageiros na Doca 1 Norte do Porto de Leixões”.

O convite, dirigido à APDL– Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, é financiado pelo Fundo de Coesão e garante uma taxa de cofinanciamento de 85%, ou seja, o promotor é responsável pelos restantes 15% do investimento elegível. O investimento, além de garantir “a alimentação elétrica a navios acostados; e criar condições para a redução significativa das emissões de gases poluentes (a emissão dos navios em porto é responsável por mais de 75% das emissões do porto); e a redução dos níveis de ruído”, também vai criar as “condições necessárias para responder às obrigatoriedades legais, tendo presente a obrigação legal da APDL em garantir, até 2030, nos portos que integram a rede TEN-T, o abastecimento elétrico a 90% das escalas de navios porta-contentores e de passageiros/cruzeiros (GT>5000), meta específica definida pelo Regulamento Infraestrutura para Combustíveis Alternativos (AFIR), adotado pelo Conselho Europeu em setembro de 2023, e que constitui parte integrante do pacote Objetivo 55 (Fit for 55)”, lê-se no aviso.

O facto de se tratar do mesmo projeto, no Porto de Leixões, poderia alimentar dúvidas de que estaria em causa um duplo financiamento, fonte oficial do Norte 2030 explicou ao ECO que “a separação geográfica e operacional destas intervenções garante que não existe sobreposição de fundos”. “O próprio aviso do Sustentável 2030 exige explicitamente que a APDL comprove que a sua candidatura exclui quaisquer ações ou despesas já cobertas pelo Norte 2030. Em suma, os dois programas operam em paralelo para o objetivo comum de promover a transição energética e descarbonização do Porto de Leixões, sem que o Sustentável 2030 substitua ou duplique os apoios do Norte 2030”, conclui a mesma fonte.