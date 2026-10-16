Dirigentes de clubes espanhóis reivindicam o controlo económico da LALIGA face ao alerta financeiro no futebol inglês

No seu relatório preliminar «State of the Game», publicado esta semana, o organismo apela a reformas urgentes para corrigir os desequilíbrios económicos do sistema e questiona a eficácia das novas normas financeiras para conter as despesas.

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As suas conclusões destacam a importância de estabelecer mecanismos de supervisão que não tenham apenas em conta as receitas dos clubes, mas também a sua capacidade de assumir compromissos económicos, tal como acontece com o modelo de controlo preventivo que a LALIGA aplica desde 2013, baseado em limites de despesas individualizados para evitar que as equipas assumam obrigações que possam comprometer a sua viabilidade a longo prazo.

De acordo com o documento, 94% dos clubes das cinco principais categorias do futebol inglês registaram prejuízos na época de 2025/2026, num contexto marcado pelo aumento dos custos, pelo endividamento e pela dependência do financiamento dos seus proprietários. No caso da Premier League, as perdas médias por clube passaram de 20 para 44 milhões de libras entre as épocas de 2021/2022 e 2025/2026. Os problemas económicos agravam-se nas categorias inferiores, onde mais de 60% das equipas da English Football League (EFL) e da National League se encontram em situação de insolvência técnica e 29% dos clubes inquiridos não conseguiriam sobreviver mais de 30 dias sem novas injeções de capital por parte dos seus proprietários.

Este diagnóstico contrasta com a experiência dos clubes espanhóis, que há mais de uma década estão sujeitos ao controlo económico da LALIGA. Neste sentido, Juan Carlos Castaños Souillard, diretor financeiro do Levante UD, destacou nas suas redes sociais a estabilidade financeira que este sistema proporciona. «Em Espanha, há mais de uma década que estamos sujeitos ao controlo económico da LALIGA. Às vezes sofremos com isso, e num clube como o nosso isso nota-se, mas proporcionou-nos algo que em Inglaterra começam a sentir falta: estabilidade», afirmou.

Uma visão partilhada por Alberto González Andrades, diretor executivo do CD Castellón, que também defendeu nas suas redes sociais a utilidade do controlo financeiro da LALIGA. A propósito do processo por alegadas infrações financeiras do Manchester City na Premier League, o dirigente reivindicou a posição que Javier Tebas tem mantido há anos a favor de uma supervisão mais rigorosa das finanças dos clubes. González Andrades reconheceu que, com o passar do tempo, compreende cada vez melhor a utilidade deste sistema e destacou as exigências do modelo espanhol. «O futebol espanhol continuará com a sua rotina enfadonha de pedir documentos. Raramente ser o chato da turma compensou tanto», sublinhou.

Paralelamente, o IFR identifica os desequilíbrios económicos entre competições como um dos fatores que agravam os problemas do futebol inglês. Um clube médio da Premier League arrecada quase nove vezes mais do que um da Championship, uma diferença que alimenta a pressão para aumentar as despesas desportivas. O organismo questiona, além disso, os pagamentos compensatórios que as equipas despromovidas da Premier League recebem, conhecidos como «parachute payments», por considerar que incentivam o gasto excessivo e contribuem para a inflação salarial.

Perante estes riscos, apresentou um plano de seis pontos que prevê medidas para reduzir as perdas, melhorar a gestão financeira, rever a distribuição das receitas e avançar na governação e na participação dos adeptos. Considera também pouco provável que as novas regras financeiras da Premier League e da Championship consigam conter as despesas ou inverter a tendência de perdas.

Neste contexto, o «State of the Game», elaborado em conformidade com a Lei de Governação do Futebol de 2025, servirá de base para futuras decisões regulatórias do IFR, embora as suas conclusões não impliquem, por enquanto, novas obrigações nem sanções. Desta forma, o organismo pretende avançar para uma supervisão capaz de antecipar os problemas financeiros antes que estes comprometam a viabilidade dos clubes. Para tal, abriu um período de consulta pública até 8 de dezembro de 2026 para recolher os contributos dos diversos intervenientes do setor antes de elaborar a versão definitiva do relatório, cuja publicação está prevista para o início de 2027.