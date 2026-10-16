Empresa de Vila do Conde inaugura terceira unidade para duplicar faturação até 2030

⚡ ECO Fast A Quantal inaugura a sua terceira unidade industrial, com um investimento de sete milhões de euros, aumentando a capacidade de produção em mais de 55%.

A empresa, que emprega cerca de 300 pessoas, recebeu um apoio de 12,25 milhões de euros do programa Consolidar, do PRR, para modernizar a produção.

Com a nova unidade, a Quantal prevê duplicar a faturação até 2030, passando de 25 milhões de euros para entre 40 e 50 milhões.

A empresa de Vila do Conde Quantal inaugura esta sexta-feira a sua terceira unidade industrial, num investimento de sete milhões de euros, que vai permitir à empresa aumentar a capacidade de produção em mais de 55% e duplicar a faturação até 2030. A Quantal, que emprega perto de três centenas de pessoas, contou ainda como um apoio de 12,25 milhões de euros do programa Consolidar, do PRR, para modernizar e melhorar a capacidade produtiva da empresa metalomecânica que produz para os setores automóvel e industrial.

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A nova unidade industrial, cuja inauguração será assinalada esta sexta-feira num evento com a presença do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, terá 6.000 m², completando o campus industrial integrado. No total, a metalomecânica de precisão, fundada em 1955, conta agora com três unidades.

A nova área produtiva vai eliminar estrangulamentos e permite crescimento sem subcontratação, possibilitando à empresa, que foi comprada em 2024 pelo Horizon Equity Partners, posicionar-se para capturar novos contratos OEM europeus de maior dimensão.

“Presente em mercados exigentes como a Alemanha, Suíça, França, Países Baixos, Áustria e Espanha, a Quantal aposta na atualização tecnológica contínua e em elevados padrões de qualidade para garantir a competitividade, prestando um serviço de excelência aos seus clientes. Pedro Cardoso CEO da Quantal

Segundo a Quantal, com a nova unidade, antecipa-se um forte crescimento do volume de negócios nos próximos anos. A visão estratégica prevê que a faturação passe dos atuais 25 milhões de euros para um valor entre 40 e 50 milhões até 2030.

A empresa contou ainda com um apoio de 12,25 milhões de euros do PRR para investir em equipamentos e na capacidade produtiva das três unidades industriais.

“Presente em mercados exigentes como a Alemanha, Suíça, França, Países Baixos, Áustria e Espanha, a Quantal aposta na atualização tecnológica contínua e em elevados padrões de qualidade para garantir a competitividade, prestando um serviço de excelência aos seus clientes”, realça o CEO Pedro Cardoso, em declarações ao ECO.

O gestor explica ainda que “num setor em constante evolução, a estratégia da Quantal assenta no investimento em inovação, tecnologia e pessoas, reforçando a sua posição como parceiro industrial de referência na Europa.

Com mais de 95% da produção para exportação, a Quantal é uma empresa que desenvolve soluções de engenharia e fabrico de componentes metálicos, para os setores automóvel e aplicações industriais de máquinas e equipamentos.