Empresas intensivas em gás e ‘luz’ pedem ajuda. Governo “está a analisar” propostas de apoio

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) alerta para a “perda de competitividade” das empresas portuguesas que têm um uso intensivo de gás e eletricidade, no contexto atual de preços crescentes e voláteis destas fontes de energia. A entidade propõe, numa carta enviada ao Governo, que se reativem algumas das medidas aplicadas na última crise energética e também que se reduza a carga fiscal sobre o gás.

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“O Governo está a analisar as propostas apresentadas pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP)”, indicam, numa resposta conjunta, os ministérios das Finanças, Economia e Ambiente e Energia, quando questionados sobre se iriam adotar alguma das medidas para contrariar a subida dos preços da energia sugeridas pela confederação empresarial.

A CIP dirigiu, a 24 de setembro, uma carta à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, na qual alerta para que a “persistência de preços energéticos elevados e voláteis” é um fator de perda de competitividade para a economia portuguesa, em particular para as empresas com processos térmicos intensivos e maior exposição ao gás natural. Nessa mesma missiva, a que o ECO/Capital Verde teve acesso, a associação sugere a aplicação de quatro soluções.

Em primeiro lugar, as empresas apelam à criação de um regime temporário de apoio aos custos adicionais do gás natural, uma medida que define como “prioritária”. A CIP invoca a experiência portuguesa de 2022 e 2023, anos de crise energética nos quais foi aplicada uma medida semelhante, para defender que “é possível prever um envelope orçamental” para este fim, sendo que o financiamento poderia advir tanto de verbas orçamentais como de instrumentos europeus.

Na altura, recorda a associação, foram atribuídos 1.000 milhões de euros ao Sistema Nacional de Gás para o regime transitório de estabilização de preços, tendo 700 milhões de euros sido posteriormente devolvidos, o que correspondeu a uma despesa líquida de cerca de 300 milhões de euros no conjunto dos dois anos. “Este precedente reforça a razoabilidade de um novo mecanismo calibrado à procura efetiva e às atuais necessidades das empresas”, remata a CIP.

Contudo, esta não é a única medida sugerida pela confederação e que é inspirada no último período de crise energética. A associação empresarial pede um reavivar do mecanismo ibérico aplicado em 2022 e 2023, através do qual se definiu um tecto para os preços do gás natural usado na produção de eletricidade, sendo que os produtores tinham direito a receber a diferença entre o preço real e o praticado. “A CIP considera que uma medida desta natureza pode favorecer de forma significativa os consumidores de eletricidade e a competitividade industrial”, lê-se na carta. O mecanismo deve contudo ser “estritamente temporário” e previamente compatibilizado com as regras europeias de mercado e de auxílios de Estado, ressalva a entidade.

Em terceiro lugar, a confederação empresarial propõe a redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) incidente sobre o gás natural e, quando juridicamente aplicável, das componentes associadas às emissões de dióxido de carbono, até ao nível mínimo de tributação permitido pelo direito da União Europeia.

Por fim, estas empresas pedem para alargar um quadro de auxílio europeu, o Quadro Temporário relativo aos Auxílios Estatais no contexto da Crise no Médio Oriente (METSAF), aos custos de gás natural da indústria intensiva em energia. Este quadro permite apoiar custos adicionais de combustível em determinados setores e elevar de 50% para até 70% a intensidade de auxílio de regimes de alívio do preço da eletricidade para consumos elegíveis de indústrias intensivas em energia.t

Tomando este quadro como inspiração, “A CIP propõe que o Governo português defenda junto da Comissão Europeia o alargamento do METSAF — ou a criação de um instrumento equivalente — que permita aos Estados-Membros compensar parte dos custos adicionais de gás natural suportados por indústrias intensivas em energia”, finaliza a confederação.

O Governo preferiu não avançar, entre estas medidas, se alguma colhe especial apoio do seu lado ou se, em oposição, alguma se encontra desde já liminarmente excluída. O Executivo também não deu qualquer indicação de quando poderá avançar com alguma destas medidas ou se estará a abordar a Comissão Europeia no sentido de estender o METSAF.