Fraude milionária no antigo Novobanco Espanha ‘queima’ Abanca

Uma alegada burla de dezenas de milhões de euros numa agência do antigo Novobanco em Espanha está mais perto de chegar a julgamento. Jacobo Vidal, antigo gestor do balcão de Santander, é suspeito de ter montado um esquema que deixou um rasto de prejuízos de 38,5 milhões de euros. Mais seis anos depois, há um outro nome que surge na linha de fogo. A juíza declarou o Abanca como responsável civil subsidiário, o que abre a possibilidade de o banco galego vir a ter de suportar as indemnizações reclamadas pelos lesados.

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O caso chocou a região espanhola de Cantabria há cerca de sete anos. Durante mais de uma década, Jacobo Vidal atraiu clientes com grandes fortunas oferecendo retornos de investimento até 14%, muito acima das taxas do mercado. Investia as poupanças em produtos de risco e foi ocultando as perdas — pagava os juros com o dinheiro dos novos clientes — através da falsificação dos reportes periódicos que enviava aos clientes.

No final de 2019, quando se decidiu encerrar aquela agência, Jacobo Vidal confessou tudo às autoridades, num caso que voltou a expor as enormes fragilidades do Novobanco, desta vez numa das suas sucursais, e a deixar o seu presidente da altura, António Ramalho novamente sob pressão.

A juíza concluiu a fase de instrução no final do mês passado e remeteu o caso para o Tribunal Provincial da Cantábria para se começar a preparar o julgamento.

Passado este tempo, e com o Novobanco a passar para mãos francesas, o processo conheceu agora desenvolvimentos. A juíza concluiu a fase de instrução no final do mês passado e remeteu o caso para o Tribunal Provincial da Cantábria para se começar a preparar o julgamento.

Ao mesmo tempo, detalhou as acusações para Jacobo Vidal (burla continuada, falsificação de documentos e gestão desleal) e também para o banco português: é visado por responsabilidade criminal por incumprimento grave dos deveres de supervisão, vigilância e controlo sobre a atividade do antigo gestor da agência de Santander.

Também os familiares do antigo gestor do balcão de Santander (mulher, o pai e os três irmãos) são suspeitos de terem recebido cerca de 1,7 milhões de euros nas suas contas que tinha sido utilizadas para movimentar fundos.

Abanca lamenta não ter sido ouvido

Mas a decisão trouxe ainda outra novidade que deixou os 78 lesados, que reclamam 38,5 milhões de euros, um pouco mais descansados sobre quem terá a responsabilidade de pagar eventuais indemnizações.

O Abanca foi declarado como “responsável civil subsidiário”. Segundo a magistrada, citada pela imprensa local, ao ter adquirido as operações do Novobanco Espanha em 2021, ao preço simbólico de um euro, o banco galego tornou-se o “único devedor das obrigações assumidas” e assumiu “integralmente a posição contratual do vendedor em relação a todos e cada um dos contratos transferidos”.

Essa decisão já foi contestada pelo Abanca. Fonte oficial lamenta que a decisão tenha sido tomada sem que o banco tivesse sido ouvido previamente. “O Abanca interpôs os recursos adequados contra esta decisão, que se encontram pendentes de decisão. A existência real de responsabilidade só será determinada no julgamento, que ainda se irá realizar”, declara ainda.

Ainda assim, salienta que a aquisição do Novobanco Espanha “não consistiu numa sucessão universal nem numa transmissão de ações seguida de fusão”, mas tratou-se antes de uma de uma compra e venda específica de determinados ativos e passivos. Pelo que “contingências como as decorrentes deste processo judicial não são da responsabilidade do Abanca”.

A transação comercial formalizada entre o Abanca e o Novobanco em Espanha não consistiu numa sucessão universal nem numa transmissão de ações seguida de fusão. Tratou- se de uma compra e venda específica de determinados ativos e passivos, pelo que contingências como as decorrentes deste processo judicial não são da responsabilidade do Abanca. Fonte oficial do Abanca

Novobanco tem provisão de 19,5 milhões

Já o Novobanco recusa alongar-se em comentários sobre o processo, mas adianta que tem confiança plena na Justiça e nos tribunais, “perante os quais apresentará os factos e as conclusões pertinentes”. “Tratando-se de uma fase intermédia do processo, o Novobanco considera ser prematuro retirar quaisquer conclusões”, diz fonte oficial do banco detido pelo BPCE.

Ainda assim, já pôs dinheiro de lado para fazer face a eventuais responsabilidades neste caso. No relatório e contas apresenta uma provisão de 19,5 milhões de euros para acautelar “potenciais impactos que possam resultar de uma situação específica de fraude em Espanha”. É praticamente metade do que os lesados de Jacobo Vidal reclamam.