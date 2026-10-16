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Fundação Cofares abre a venda de bilhetes para o seu XXXI Concerto de Natal de Caridade da Fundação Cofares

  • Servimedia
  • 7:15

A Fundação Cofares abre a venda de bilhetes para o XXXI Concerto Beneficente de Natal, no Teatro Real de Madrid, no próximo dia 21 de novembro.

Tal como nas edições anteriores, durante o evento será entregue o XXVI Prémio da Fundação Cofares, que este ano tem um valor de 40 000 euros, o montante mais elevado da sua história e um dos mais elevados entre os prémios do setor da saúde.

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O objetivo deste prémio é reconhecer o trabalho social desenvolvido em benefício de doentes e comunidades com necessidades sanitárias ou sociais, bem como valorizar projetos que promovam o conhecimento sobre doenças ou contribuam para melhorar a formação, a informação e a qualidade de vida dos cidadãos.

Segundo informou a Fundação Cofares, o evento contará com a atuação da Orquestra Clássica Santa Cecília, sob a direção de Kynan Johns. A primeira parte do evento contará com a atuação de Nicolas Varela ao piano, enquanto a segunda ficará a cargo da Dèlica Chamber Orchestra, que interpretará grandes sucessos dos ABBA, Queen e The Beatles.

Os bilhetes já podem ser adquiridos através dos sites da Cofares, da Fundação Cofares e do Teatro Real, nas bilheteiras físicas do próprio teatro ou em «https://tickets.teatroreal.es/selection/event/date?productId=10230331191750».

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