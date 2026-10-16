eRadar

Governo garante que Tancos “não será um novo aeroporto”premium

Investimento da Lufthansa e do Governo em Tancos vai permitir ter uma pista para uso militar e civil, fora da concessão da ANA, com comprimento para receber Airbus A320.

Uma das surpresas do anúncio da privatização da TAP foi o investimento de 500 milhões de euros no Aeródromo Militar de Tancos pela Lufthansa e o Estado português para a construção de uma escola militar de pilotos e a requalificação da pista, que servirá também para uso civil.

A novidade foi deixada pelo primeiro-ministro na conferência de imprensa que se seguiu à aprovação da venda de até 49,9% da TAP à Lufthansa e detalhada na mesma ocasião pelo ministro das…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Fundo soberano da Noruega poderá voltar a investir na Defesa

Tiago Martins d'Oliveira,

A proposta prevê uma exceção para empresas sediadas em países que possuem armas nucleares ao abrigo do Tratado de Não Proliferação Nuclear e são aliados da Noruega, como os EUA, Reino Unido e França.