Governo garante que Tancos “não será um novo aeroporto”premium
Investimento da Lufthansa e do Governo em Tancos vai permitir ter uma pista para uso militar e civil, fora da concessão da ANA, com comprimento para receber Airbus A320.
Uma das surpresas do anúncio da privatização da TAP foi o investimento de 500 milhões de euros no Aeródromo Militar de Tancos pela Lufthansa e o Estado português para a construção de uma escola militar de pilotos e a requalificação da pista, que servirá também para uso civil.
A novidade foi deixada pelo primeiro-ministro na conferência de imprensa que se seguiu à aprovação da venda de até 49,9% da TAP à Lufthansa e detalhada na mesma ocasião pelo ministro das…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos