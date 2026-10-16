Uma das surpresas do anúncio da privatização da TAP foi o investimento de 500 milhões de euros no Aeródromo Militar de Tancos pela Lufthansa e o Estado português para a construção de uma escola militar de pilotos e a requalificação da pista, que servirá também para uso civil.

A novidade foi deixada pelo primeiro-ministro na conferência de imprensa que se seguiu à aprovação da venda de até 49,9% da TAP à Lufthansa e detalhada na mesma ocasião pelo ministro das…