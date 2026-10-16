Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz ganha o Prémio Top 20 na categoria «Gestão Hospitalar Global»

O Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz conquistou, pelo nono ano consecutivo, um novo reconhecimento pelo seu equilíbrio de resultados em todas as áreas e processos clínicos, ao receber o Prémio Top 20 na categoria de «Gestão Hospitalar Global», além de outras cinco áreas, na XXVII.ª edição do programa Top20, que a IQVIA atribui anualmente para reconhecer as boas práticas do setor hospitalar com base nas áreas de especialidade e nos critérios de excelência, e que, em 2026, sob o lema «Incorporando a perspetiva do valor», integrou as metodologias dos Hospitais Top 20 e dos Hospitais Top Value.

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Mais concretamente, nesta edição dos prémios, o hospital madrileno recebeu um total de seis prémios que reconhecem a sua excelência em matéria de qualidade dos cuidados, resultados clínicos e eficiência hospitalar, com uma nova dimensão centrada na adequação da prática assistencial, que permite avaliar não só o que as organizações de saúde fazem e com que nível de qualidade o fazem, mas também o impacto que geram na saúde, no bem-estar e na experiência das pessoas.

Entre os prémios atribuídos à Fundação Jiménez Díaz, destaca-se mais uma vez o Prémio Top 20 na categoria de «Gestão Hospitalar Global», no âmbito do grupo de «Hospitais de referência regional e nacional», que foram recebidos pelo Dr. Javier Arcos, diretor do hospital, Ana Posada, diretora adjunta; pela Dra. Marta Cremades, diretora médica do centro; Ana Gloria Moreno, diretora de Enfermagem; e Cristina Sánchez, diretora de Controlo de Gestão e Auditoria Interna do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz; das mãos da Sra. Laura Gutiérrez, vice-conselheira da Saúde da Comunidade de Madrid.

A IQVIA reconheceu também a Fundação Jiménez Díaz com o Prémio Top 20 na área de «Gastroenterologia», no âmbito dos «Hospitais com cirurgia geral de alta complexidade», que foi recebido pelo Dr. Damián García Olmo, chefe do Departamento de Cirurgia Geral Gastrointestinal; os médicos Héctor Guadalajara e Gabriel Salcedo, chefe e chefe adjunto, respetivamente, do referido serviço; o Dr. Benjamín Polo, chefe do Serviço do Aparelho Digestivo; e Gloria Ariel de la Peña, supervisora de Enfermagem deste último serviço.

Por seu lado, o grupo de profissionais composto pelo Dr. Carmelo Fernández e por Almudena Fernández-Bravo, chefe e chefe adjunta do Serviço de Reabilitação e Medicina Física do hospital; Silvia Calvo e Maria Luisa Seijas, coordenadora e supervisora de Enfermagem, respetivamente, deste serviço; o Dr. Javier Cervera, chefe adjunto do Serviço de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia; e Manuel Lavado, coordenador de Enfermagem deste último serviço, receberam o prémio Top 20 na área «Musculoesquelética», na categoria «Hospitais com cirurgia da coluna».

Além disso, nesta edição, o centro madrileno foi igualmente premiado na área do «Sistema Respiratório», no âmbito dos «Hospitais com cirurgia torácica». Um prémio que foi recebido pelas doutoras María Jesús Rodríguez Nieto e Pablo Fernández, chefe do Serviço de Pneumologia e especialista do Serviço de Cirurgia Torácica, respetivamente, juntamente com Sandra Pelícano, supervisora de Enfermagem do Serviço de Pneumologia.

«Rim e Vias Urinárias» foi outra área em que a Fundação Jiménez Díaz também se destacou, neste caso na categoria «Hospitais com cirurgia urológica». As doutoras Carmen González Enguita e Raquel González, chefe e chefe adjunta, respetivamente, do Serviço de Urologia; o Dr. Alberto Ortiz, chefe do Serviço de Nefrologia; Beatriz Labrado, enfermeira da primeira especialidade; e Mónica Pereira, supervisora de Enfermagem da segunda, foram as responsáveis por receber o prémio.

Por fim, a Dra. Araceli García e Carmen Pajuelo, chefe adjunta e supervisora de Enfermagem, respetivamente, do Serviço de Neurologia do hospital; juntamente com o Dr. Ricardo Díez Valle e Fernando Madrid, chefe do Serviço e enfermeiro, respetivamente, do Serviço de Neurocirurgia, receberam o Prémio Top 20 na área do «Sistema Nervoso», na categoria «Hospitais com Neurocirurgia», também para a Fundação Jiménez Díaz.

A Fundação Jiménez Díaz conquistou os seis prémios Top 20, destacando-se entre os quase 200 hospitais participantes, públicos e privados, de diferentes comunidades autónomas — cerca de metade dos centros hospitalares do país —, entre os quais foram reconhecidos os mais avançados e eficientes, em função da sua dimensão e gestão, em 12 áreas. Estas são as áreas mencionadas: «Aparelho Digestivo», «Músculo-esquelético», «Sistema Respiratório», «Rim e Vias Urinárias» e «Sistema Nervoso», juntamente com «Cuidados a Doentes Críticos», «Coração», «Saúde da Mulher», «Pediatria», «Serviço de Urgências» e «Right Care» — especialidades estas últimas cinco nas quais o hospital madrileno também foi finalista —, além de «Gestão Hospitalar Global».

Além disso, os outros três hospitais da Quirónsalud integrados na rede pública de Madrid (Sermas) também foram amplamente reconhecidos nesta edição do programa Top 20. Assim, os hospitais universitários Rey Juan Carlos (Móstoles) e General de Villalba (Collado Villalba) receberam, cada um, um prémio na categoria de «Gestão Hospitalar Global», no âmbito dos respetivos grupos de «Hospitais com especialidades de referência» e «Grandes hospitais públicos». O centro de Villalba foi, além disso, premiado na área de «Rim e Vias Urinárias», no âmbito dos «Hospitais com Nefrologia Médica».

Por seu lado, o Hospital Universitário Infanta Elena (Valdemoro) foi reconhecido em quatro áreas: «Aparelho Digestivo», no nível dos «Hospitais com cirurgia geral comum»; «Saúde da Mulher», no grupo dos «Hospitais com Obstetrícia»; «Rim e Vias Urinárias» no nível dos «Hospitais com

Nefrologia Médica»; e «Cuidados a Doentes Críticos», no grupo dos «Hospitais sem Neurocirurgia».

Segundo explica a organização, este programa baseia-se em cerca de 130 indicadores objetivos obtidos a partir de informações extraídas do conjunto mínimo básico de dados que todos os centros comunicam sobre os doentes hospitalizados, e no qual participam hospitais públicos e privados de forma gratuita, voluntária e anónima; um processo de comparação em que os centros não são avaliados em conjunto, mas sim analisados com base no estabelecimento de níveis de acordo com a sua dimensão e grau de especialização.

De acordo com os dados mais recentes do Sermas, relativos a setembro de 2026, no que diz respeito às consultas externas, o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz apresenta um tempo médio de espera de 28,81 dias; muito abaixo da média de 59,91 dias da Comunidade de Madrid. No que diz respeito à atividade cirúrgica, a Fundação Jiménez Díaz é um dos centros com menores tempos de espera (19,24 dias).

De acordo com a avaliação da satisfação dos utentes dos serviços de saúde pública da Comunidade de Madrid relativa ao ano de 2025, os utentes do Serviço de Saúde de Madrid classificam a Fundação Jiménez Díaz como o melhor hospital, não só no grupo de centros de alta complexidade, mas também entre todos os centros públicos da Comunidade de Madrid, excluindo os hospitais especializados, de apoio e de estada média.