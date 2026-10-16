Lavar as mãos corretamente reduz em mais de 40% as infeções virais que causam doenças digestivas e infeções respiratórias

Por ocasião do Dia Mundial da Lavagem das Mãos, que se celebra a 15 de outubro, a B. Braun destaca a importância de manter este hábito para além de momentos excecionais ou situações de alerta sanitário e de o transformar numa prática diária de prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a UNICEF, uma higiene correta das mãos pode reduzir as doenças digestivas em 30 % e as infeções respiratórias agudas em 17 %, o que demonstra o impacto que um gesto quotidiano pode ter na saúde da população.

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De acordo com as recomendações da OMS e da UNICEF, existem cinco momentos-chave em que uma higiene correta das mãos se revela especialmente relevante: antes de preparar alimentos, antes de comer ou de dar de comer a outra pessoa, depois de ir à casa de banho ou de mudar uma fralda, depois de tossir, espirrar ou assoar o nariz e sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas.

O Dr. Manuel Cortés Blanco, médico do Serviço de Medicina Preventiva e co-responsável pelo Programa de Higiene das Mãos do Complexo Assistencial Universitário de León, explicou que «na prevenção, por vezes, as medidas mais simples são também as que geram maior impacto. A higiene das mãos é um exemplo claro: um gesto quotidiano que, quando realizado corretamente, ajuda a reduzir infeções, a proteger os doentes e a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde».

Para garantir uma higiene eficaz, é importante molhar as mãos com água, aplicar sabão e esfregar toda a sua superfície, sem esquecer as palmas, o dorso, os espaços entre os dedos, os polegares, as pontas dos dedos e a zona à volta das unhas. Além disso, é aconselhável dedicar tempo suficiente a este processo. Organismos como os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam esfregar as mãos com sabão durante, pelo menos, 20 segundos. Depois, devem ser enxaguadas e secas completamente.

Inmaculada Fernández Moreno, enfermeira de Prevenção e Controlo de Infeções no Hospital Parc Taulí e presidente da AEEPyCI, salientou que «um dos erros mais frequentes é lavarmos as mãos de forma automática, sem prestar atenção a todas as zonas. Os polegares, os espaços entre os dedos, as unhas e o dorso das mãos costumam ser as partes que mais esquecemos. Por isso, é fundamental dedicar tempo suficiente e seguir uma técnica ordenada que permita eliminar eficazmente os microrganismos».

Quando não se dispõe de água e sabão e as mãos não apresentam sujidade visível, uma solução hidroalcoólica com uma concentração de álcool de, pelo menos, 60 % pode ser uma alternativa eficaz. Neste caso, deve aplicar-se uma quantidade suficiente para cobrir toda a superfície de ambas as mãos e esfregá-las até ficarem completamente secas. Em ambos os casos, o segredo está em cobrir corretamente todas as zonas das mãos e concluir o processo, evitando fazê-lo de forma apressada ou incompleta.