Quanto é que os alemães vão pagar pela TAP? Na prática, a Lufthansa está a oferecer o mesmo que pagou pela ITA Airways em janeiro de 2025, quando adquiriu 41% da companhia aérea italiana por 325 milhões de euros. Ainda assim, vai comprar a um múltiplo superior em relação ao que o mercado avalia a própria companhia alemã e também as rivais IAG e Air France-KLM, de acordo com uma nota da AlphaValue com o título ‘Um trampolim para a América do Sul’. “O prémio justifica-se se a TAP mantiver margens superiores ao grupo”, diz o analista Arthur Kuntz, que avisa para o “custo político” que está a ser subestimado e também deve ser considerado no negócio.

O Governo português anunciou esta quarta-feira que aceitou a proposta da Lufthansa para a venda de 49,9% da TAP por 1.201 milhões de euros.