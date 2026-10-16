A Lufthansa prevê que a aquisição de 44,9% da TAP, percentagem que pode subir até aos 49,9%, gere sinergias de 450 milhões de euros. Ainda que a maior parte sejam geradas na TAP, o equivalente a cerca de 75% irão parar ao grupo, através de um mecanismo de pagamento de dividendos pela companhia aérea portuguesa.

As sinergias são o que permite retirar valor de uma aquisição. Contabilizam o acréscimo de receita e as poupanças geradas pela integração dos dois negócios, com efeitos positivos no retorno para os…