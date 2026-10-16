Privatização da TAP

Lufthansa compra 44,9% mas fica com 75% das sinergiaspremium

Grupo alemão estima que a aquisição da TAP permita gerar 450 milhões de euros em sinergias. Mecanismo de aumento progressivo de dividendos canaliza a maioria para a Lufthansa.

A Lufthansa prevê que a aquisição de 44,9% da TAP, percentagem que pode subir até aos 49,9%, gere sinergias de 450 milhões de euros. Ainda que a maior parte sejam geradas na TAP, o equivalente a cerca de 75% irão parar ao grupo, através de um mecanismo de pagamento de dividendos pela companhia aérea portuguesa.

As sinergias são o que permite retirar valor de uma aquisição. Contabilizam o acréscimo de receita e as poupanças geradas pela integração dos dois negócios, com efeitos positivos no retorno para os…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Privatização de 100% da TAP precisa de “amplo consenso”

Frederico Pedreira,

O Presidente da República afirmou que uma futura fase de privatização total da TAP precisa de "amplo consenso" e de um debate "sereno" e "racional".