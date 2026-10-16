Lufthansa quer levar para Lisboa passageiros que hoje voam para o Brasil via Frankfurt, Munique e Zurique

A Lufthansa quer que parte dos seus passageiros que hoje seguem para o Brasil através de Frankfurt, Munique e Zurique passe a viajar via Lisboa. A intenção foi apresentada esta quinta-feira aos analistas, numa conferência telefónica, um dia depois de o Governo português ter escolhido a proposta do grupo alemão na privatização da TAP.

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O grupo tem 9% do mercado entre a Europa e a América Latina, o que faz dele apenas o sexto maior operador no Atlântico Sul. Com a TAP, Carsten Spohr, CEO da Lufthansa, prevê chegar a 20%. “Juntamente com a TAP, vamos chegar aos 20%, o que nos coloca em paridade com o nosso concorrente mais forte para a América Latina, que é obviamente a IAG”, referiu o líder da empresa alemã.

“A Lufthansa enche hoje parte dos aviões para o Brasil com passageiros de França, de Espanha e de Portugal, a quem oferece preços competitivos para viajarem via Frankfurt, Zurique ou Munique. No futuro, o grupo quer que esses passageiros passem por Lisboa“, revelou Carsten Spohr.

O CEO da Lufthansa considera que Lisboa “é central para a TAP”, mas que o valor da integração da TAP na Lufthansa se reparte por vários domínios, entre eles vendas e distribuição, carga, fidelização e compra de aviões, e que alguns não dependem do hub.

O presidente da Lufthansa acrescentou ainda que o movimento inverso também é possível, notando que, com a TAP, o mercado português ganha mais peso nos aeroportos do grupo para ligações à Ásia.

A Lufthansa associa esta reorganização à criação de valor na TAP. Till Streichert, diretor financeiro da companhia alemã, indicou sinergias líquidas de até 450 milhões de euros por ano, concentradas em otimização da rede, cooperação comercial, compras, manutenção e carga.

Till Streichert estimou que o grupo precisa de cerca de três anos para concretizar dois terços desse valor e de cerca de quatro anos para a totalidade. Defendeu ainda que a TAP terá, na rede de vários hubs do grupo, “um papel muito mais forte do que poderia ter tido em qualquer outro”. A transportadora tem uma quota de 46% dos lugares oferecidos em Lisboa.

Questionado por um analista se estas sinergias dependem de um aeroporto com capacidade limitada, Carsten Spohr respondeu que Lisboa “é central para a TAP”, mas que o valor se reparte por vários domínios, entre eles vendas e distribuição, carga, fidelização e compra de aviões, e que alguns não dependem do hub.

O presidente da Lufthansa não apresentou novas rotas, frequências ou investimentos para Lisboa.