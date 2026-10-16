Luís Neves: de caso em caso, num labirinto que parece não ter fim

⚡ ECO Fast Luís Neves enfrenta crescente pressão política devido a controvérsias relacionadas com a sua gestão no Ministério da Administração Interna, especialmente no que diz respeito ao SIRESP.

A exoneração do secretário-geral Ricardo Carrilho, que se opôs a um pagamento de 26 milhões de euros à SIRESP, intensificou as críticas sobre a legalidade das ações de Neves e a fiscalização da rede.

A Transparência Internacional exige a divulgação de comunicações internas, enquanto partidos políticos pedem esclarecimentos no Parlamento, aumentando a pressão sobre o ministro e o governo.

Luís Neves está a tornar-se, cada vez mais, um problema político mais difícil de contornar para Luís Montenegro. O primeiro-ministro, que até agora não conseguiu fechar as polémicas em torno do ministro da Administração Interna até aqui – que vêm do tempo em que Neves era diretor nacional da PJ – vê acumular-se uma nova frente de polémica, desta vez centrada no SIRESP, a rede de comunicações de emergência do Estado e da demissão do secretário-geral da Administração Interna.

Depois dos inquéritos-crime que envolvem o governante, das dúvidas levantadas sobre a sua atuação enquanto diretor nacional da PJ , da moção de censura apresentada pelo Chega e da comissão parlamentar de inquérito que procura escrutinar esse período, cuja constituição já foi formalizada a 14 de outubro, a exoneração do secretário-geral do Ministério da Administração Interna, Ricardo Carrilho, volta a colocar o ministro sob pressão e a expor a dificuldade do Governo em encerrar os casos que se vão acumulando à sua volta. E Montenegro continua em silêncio.

No centro da mais recente controvérsia estão as acusações de Ricardo Carrilho – o secretário geral do MAI demitido – de que terá sido pressionado a autorizar um pagamento de 26 milhões de euros à empresa responsável pelo SIRESP, apesar das dúvidas que levantava quanto à sua legalidade. O antigo dirigente terá exigido que eventuais instruções superiores fossem dadas por escrito, antes de ser afastado do cargo, numa decisão que o MAI justifica com uma “reorganização dos serviços”. Pelo meio, estão também em causa os mecanismos de fiscalização da rede, auditorias e inquéritos da Inspeção-Geral da Administração Interna e uma denúncia remetida à Procuradoria-Geral da República.

A polémica já ultrapassou o confronto entre o ministro e o antigo secretário-geral. A Transparência Internacional Portugal exige a divulgação das comunicações trocadas entre a Secretaria-Geral e o gabinete de Luís Neves, enquanto os partidos pedem explicações no Parlamento. Para Montenegro, a questão é também política: perante uma sucessão de controvérsias que atravessam o percurso do ministro, a resposta do Governo e a capacidade de esclarecer os factos tornam-se parte central do problema. O SIRESP é a nova peça de um labirinto que começou antes de Luís Neves chegar ao MAI e que, por enquanto, não dá sinais de estar perto do fim.

Pagamento de 26 milhões de euros no centro do conflito

O principal foco de tensão está na transferência de 26 milhões de euros para a SIRESP, empresa responsável pela rede de comunicações de emergência do Estado. Ricardo Carrilho terá recusado autorizar o pagamento por considerar que não existia fundamento legal suficiente, uma vez que o contrato em causa estaria caducado há cinco anos. O antigo secretário-geral pretendia que o ministro formalizasse por escrito uma eventual ordem para avançar com a operação, identificando os respetivos fundamentos, riscos e consequências.

Carrilho acusou Luís Neves de exercer pressões para que autorizasse procedimentos que considerava irregulares. O ministro, por sua vez, justificou a exoneração com uma reorganização da Secretaria-Geral do MAI e com a necessidade de imprimir uma nova orientação à gestão do serviço. O MAI rejeitou também a ideia de que as preocupações do antigo dirigente tivessem ficado sem resposta, afirmando que foram analisadas à luz de pareceres jurídicos, incluindo o da auditora jurídica junto do MAI.

A controvérsia estende-se à própria fiscalização do SIRESP. Em agosto, Carrilho determinou a extinção do Centro de Operações e Gestão do SIRESP, estrutura da Secretaria-Geral que tinha competências na validação dos relatórios da rede, transferindo essas funções para outra equipa. A decisão foi contestada pela empresa e o ministro terá determinado a reposição de uma estrutura semelhante. A discussão incide, assim, sobre quem verifica os indicadores de desempenho de um sistema cuja atividade é essencial para a resposta das forças de segurança e dos serviços de emergência.

O presidente do conselho de administração da SIRESP, Paulo Viegas Nunes, apresentou uma versão diferente. A 13 de outubro, garantiu que o escrutínio da atividade é “mensal” e que os relatórios sobre a qualidade da rede são transmitidos ao Estado. Rejeitou, desta forma, as críticas de falta de transparência e de controlo levantadas pelo antigo secretário-geral.

Auditorias e inquéritos em curso

O caso dos 26 milhões de euros surge numa altura em que a Inspeção-Geral da Administração Interna tem outros procedimentos em curso relacionados com a gestão do SIRESP.

A IGAI está a realizar uma auditoria aos procedimentos concursais promovidos pela Secretaria-Geral do MAI entre abril de 2024 e maio de 2026, para apurar eventuais responsabilidades na gestão da participação estatal na empresa. O processo resultou de um inquérito determinado por Luís Neves em junho, na sequência de uma proposta da própria inspeção.

Existe ainda outro inquérito relacionado com um contrato de tecnologia e equipamentos do SIRESP adjudicado às empresas NOS e Motorola. Estes procedimentos surgem na sequência de um processo disciplinar instaurado pela IGAI, em 2025, ao antigo diretor técnico da empresa, Carlos Leitão, na sequência de queixas apresentadas pelo então secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro. Esse processo disciplinar acabou arquivado.

A Secretaria-Geral terá também apresentado à Procuradoria-Geral da República uma denúncia considerada urgente, relacionada com alegados prejuízos para o Estado na execução de um contrato de gravação de voz da rede, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A existência desta denúncia acrescenta uma dimensão potencialmente criminal ao conjunto de questões que rodeiam a gestão do sistema, embora não permita, por si só, concluir que foram cometidos crimes ou que existe responsabilidade de qualquer dos intervenientes.

A exoneração de Carrilho não é, aliás, o primeiro afastamento a alimentar a controvérsia em torno do SIRESP. Cerca de quatro meses antes, António Pombeiro abandonara o cargo de secretário-geral adjunto, depois de se tornar pública a renomeação de Paulo Viegas Nunes para a liderança da empresa. A sucessão de divergências dentro do próprio ministério reforça as dúvidas políticas sobre a organização e a fiscalização da rede.

O próprio Luís Neves reconheceu que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna tem atualmente pouco mais de metade dos seus quadros preenchidos, depois de dezenas de trabalhadores terem saído nos últimos tempos. Na tomada de posse desta quinta-feira do novo secretário-geral, o major-general Nuno Miguel Parreira da Silva, o governante apontou a necessidade de modernizar os serviços, melhorar a capacidade de resposta e reforçar o apoio às forças de segurança e às restantes estruturas do Ministério.

Transparência Internacional exige documentos

A polémica ganhou uma nova dimensão com a intervenção da Transparência Internacional Portugal. A associação pediu a divulgação pública das comunicações trocadas entre a Secretaria-Geral do MAI e o gabinete de Luís Neves sobre a fiscalização do SIRESP, incluindo ofícios, despachos e correio eletrónico, com salvaguarda da informação cuja divulgação possa comprometer a segurança nacional.

A organização invoca a Constituição, que prevê garantias de proteção para funcionários e agentes públicos que exijam a confirmação escrita de ordens ou instruções superiores. Para a associação, se o afastamento de um dirigente sucede a um pedido desta natureza, as razões da decisão devem ser esclarecidas através de documentação.

A presidente da direção da TI Portugal, Teresa Violante, defendeu que “quem exige uma ordem por escrito está a exercer uma garantia constitucional e que, se esse pedido for seguido de um afastamento, cabe a quem tomou a decisão explicá-la documentalmente”. A associação considera que a disponibilização das comunicações é igualmente importante para que as audições parlamentares decorram com informação suficiente.

Parlamento quer ouvir Luís Neves

O caso já levou vários partidos a pedir esclarecimentos urgentes na Assembleia da República. PS, Iniciativa Liberal, Chega e Bloco de Esquerda defenderam a audição do ministro e do antigo secretário-geral, com diferentes formulações e críticas à explicação oficial para a cessação de funções. O objetivo é apurar as circunstâncias do afastamento, as divergências sobre a gestão do SIRESP e as decisões relativas à fiscalização e ao financiamento da rede.

A pressão parlamentar cruza-se com as restantes polémicas que envolvem Luís Neves desde que assumiu a pasta da Administração Interna. Em setembro, o Chega apresentou uma moção de censura ao Governo, motivada pela permanência do ministro em funções e pelas controvérsias relacionadas com o período em que dirigiu a Polícia Judiciária. A iniciativa foi discutida num contexto de confronto político sobre a responsabilidade do Governo e a necessidade de esclarecimentos públicos.

Entretanto, foi constituída formalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a avaliar a atuação de Luís Neves enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária, entre 2018 e 2026, e a eventual responsabilidade dos membros dos Governos que o nomearam e tutelaram tomou posse a 14 de outubro. O objeto da comissão incide sobre os mandatos de Neves na PJ, não especificamente sobre a gestão do SIRESP.

E quais são então os processos que decorrem na Justiça portuguesa?

Atrelado da Operação Pacoba – DIAP de Lisboa

É um dos três inquéritos de natureza criminal atualmente em curso. Está relacionado com o atrelado apreendido pela PJ no âmbito da Operação Pacoba, uma investigação de tráfico de droga realizada em dezembro de 2024, quando o atual MAI ainda era diretor nacional da PJ. O atrelado acabou por ser encontrado num armazém da Construbarcelos, empresa de João Carvalho, empreiteiro e amigo de Luís Neves que realizou diversos trabalhos para a polícia. A existência deste inquérito foi confirmada pelo Ministério Público em julho.

A investigação procura esclarecer, entre outras questões, em que circunstâncias um bem apreendido numa operação antidroga foi retirado do local onde se encontrava e acabou nas instalações de uma empresa ligada ao círculo próximo do então diretor nacional da PJ.

Carro apreendido ao traficante “Xuxas” – DIAP de Lisboa

Existe um segundo inquérito criminal no DIAP de Lisboa, relacionado com a utilização por Luís Neves de uma viatura apreendida pela PJ.

Segundo Amadeu Guerra, trata-se de um carro que pertencia a Ruben Oliveira, conhecido como “Xuxas”, traficante de droga condenado que se encontra atualmente a cumprir pena de prisão, mas cuja decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente um recurso na Relação de Lisboa. O automóvel, um VW Golf GTD avaliado em 40 mil euros, terá sido cedido pela PJ a Luís Neves, em regime de comodato (empréstimo). Carro esse que continua na posse de Neves, mesmo quando este tomou posse como membro do Governo, em fevereiro deste ano, embora a matrícula tenha sido trocada.

O inquérito procura apurar especificamente “o aspeto do carro”, ou seja, as circunstâncias em que uma viatura apreendida no âmbito de um processo de tráfico de droga passou a ser utilizada pelo então diretor nacional da PJ.

Obras no monte alentejano – DIAP de Évora

O terceiro inquérito de natureza criminal corre no DIAP de Évora e está centrado nas obras realizadas no monte alentejano de Luís Neves, em São Teotónio, Odemira. Em causa estão os trabalhos de construção e remodelação realizados na propriedade durante o período em que Luís Neves exercia funções como diretor nacional da Polícia Judiciária.

A investigação assume particular relevância devido à identidade do empreiteiro contratado para executar as obras: João Carvalho, proprietário da Construbarcelos, empresa que, em paralelo, estabeleceu uma relação comercial com a Polícia Judiciária. Durante os anos em que Luís Neves esteve à frente da PJ, a empresa de Carvalho foi contratada para realizar diversas obras em instalações da polícia, num conjunto de contratos que se tornou entretanto objeto de escrutínio.

É precisamente a sobreposição destas duas relações — de natureza privada, entre Luís Neves e o empreiteiro, e de natureza contratual, entre a Construbarcelos e a instituição que aquele dirigia — que está no centro das suspeitas que levaram à abertura do inquérito. O Ministério Público procura determinar se existiu alguma relação entre os trabalhos realizados na propriedade particular de Luís Neves e os contratos públicos atribuídos à empresa de João Carvalho, bem como se dessa relação resultou algum eventual benefício ou favorecimento.

Obras no monte — Tribunal Administrativo de Beja

Há ainda uma quarta frente, desta vez de natureza administrativa, que corre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja e que está relacionada com as obras realizadas no monte alentejano.

Segundo a informação dada esta quinta-feira por Amadeu Guerra, o processo não tem natureza criminal e incide sobre questões estritamente administrativas e relacionadas com os aspetos construtivos das intervenções realizadas na propriedade. Ou seja, trata-se de uma frente distinta do inquérito que corre no DIAP de Évora.

Entre as intervenções em causa está o já conhecido caso do “tanque” que afinal era uma piscina. A obra tornou-se um dos episódios mais escrutinados em torno da propriedade de Luís Neves, precisamente pelas dúvidas suscitadas quanto à sua natureza e enquadramento administrativo.

O processo no Tribunal Administrativo de Beja deverá, assim, esclarecer questões relacionadas com o licenciamento e a conformidade das obras realizadas no monte, sem que isso signifique, por si só, a existência de qualquer ilícito criminal.

Tribunal de Contas — gestão financeira da PJ

A quinta frente diz respeito ao Tribunal de Contas (TdC) e à gestão financeira da PJ em 2023, ano em que Luís Neves ainda ocupava o cargo de diretor nacional. O processo tem origem num relatório do TdC que identificou várias irregularidades na gestão financeira da instituição e deu origem a uma contraordenação.

Apesar das irregularidades detetadas, o TdC não aplicou sanções financeiras a Luís Neves. A matéria em causa insere-se, por isso, no âmbito da responsabilidade financeira e contraordenacional e não num processo de natureza criminal.

O caso representa, ainda assim, mais uma frente de escrutínio sobre a gestão da PJ durante os oito anos em que Luís Neves esteve à frente da instituição. Em causa estão procedimentos e decisões relacionados com a administração financeira da polícia com um conjunto de desconformidades, embora sem que delas tenha resultado, neste processo, a aplicação de uma sanção financeira ao antigo diretor nacional.

Procuradoria Europeia entra em ação

A teia de escrutínio em torno de Luís Neves ganhou também uma dimensão europeia. A Procuradoria Europeia abriu uma averiguação preventiva aos contratos celebrados pela PJ com a Construbarcelos.

Em causa estão 17 contratos celebrados entre 2019 e 2025, durante o período em que Luís Neves esteve à frente da Polícia Judiciária, alguns dos quais financiados, total ou parcialmente, por fundos europeus, nomeadamente através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O valor global dos contratos ronda os 2,2 milhões de euros.

A intervenção da Procuradoria Europeia acrescentou uma nova dimensão ao caso, uma vez que passa a estar sob escrutínio a forma como foram utilizados recursos financeiros da União Europeia na contratação de obras pela PJ. A averiguação deverá permitir determinar se existem elementos que justifiquem a abertura de uma investigação formal e se foram respeitadas as regras nacionais e europeias aplicáveis à contratação e utilização desses fundos.

O dois em um do Ministério da Justiça: auditoria e avaliação interna à PJ

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, determinou uma auditoria à PJ pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ). O escrutínio abrange o período correspondente aos mandatos de Luís Neves enquanto diretor nacional da polícia.

A iniciativa pretende passar a pente fino a atuação e os procedimentos da instituição durante esse período, num momento em que estão sob investigação diferentes episódios relacionados com contratos públicos, gestão financeira e bens apreendidos em operações criminais.

Em paralelo, a tutela determinou uma avaliação interna das questões entretanto suscitadas, incluindo a existência de eventuais processos instaurados pela Direção de Serviços de Disciplina e Inspeção da própria Polícia Judiciária.

Trata-se, contudo, de duas frentes que devem ser distinguidas dos inquéritos criminais já em curso. A auditoria da IGSJ incide sobre a atuação e o funcionamento da instituição e não constitui, por si só, um processo disciplinar ou criminal contra Luís Neves. O mesmo sucede com a avaliação interna, suscitada por Carlos Cabreiro, sucessor de Luís Neves à frente da PJ, que deverá permitir apurar se existem procedimentos disciplinares ou outras averiguações no âmbito da própria PJ e qual o seu estado.