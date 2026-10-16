Madeira quer ganhar terreno na construção e Governo prepara novas regras

Se há 500 anos as árvores portuguesas ajudaram a construir caravelas, porque não hão de ajudar hoje a construir casas? O presidente executivo da CarmoForm, João Figueiredo, lançou o desafio na abertura do The Wood Giants, congresso dedicado à construção em madeira que se realizou esta terça-feira no LNEC, em Lisboa. A valorização da madeira, defendeu, pode incentivar a gestão florestal e ajudar a resolver o problema da habitação. “É preciso incentivar, do lado do Governo, que se faça mais construção em madeira”, apelou, explicando ser necessário “colocar os incentivos do lado certo, porque dentro de casa podemos ter a solução para resolver parte do nosso problema”.

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A secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, defendeu na sessão de abertura a mudança dos métodos de construção. Perante um défice estimado pelo Banco de Portugal em 300 mil casas, metade do qual associado às necessidades de habitação pública, defendeu que o país precisa de construir “muito mais depressa”, mas também “construir melhor”. A industrialização e a pré-fabricação podem ajudar a superar a falta de trabalhadores, acredita.

Temos de conseguir transportar para o setor da construção o que muitas indústrias já fizeram e há muito mais tempo, construir em condições controladas (…) e tirar o melhor partido dos materiais. Neste campo, a madeira talvez seja um dos exemplos mais paradigmáticos Patrícia Gonçalves Costa Secretária de Estado da Habitação

O Governo está a desenvolver um acordo-quadro para construção modular, para facilitar o acesso dos municípios a empresas, e uma plataforma para agregar necessidades e atrair investimento. A governante apontou ainda a implementação da estratégia nacional BIM, para digitalizar o setor, e a revisão das regras da construção, começando pelo Regulamento Geral das Edificações Urbanas, de 1951. “Industrializar não implica uniformizarmos as nossas cidades”, ressalva, defendendo a importância de manter a identidade dos lugares.

A madeira para além dos mitos

O engenheiro e investigador neerlandês Pablo van der Lugt, autor de vários livros sobre o tema, pediu uma mudança de perspetiva. Se ao longo das últimas décadas os edifícios se tornaram mais eficientes no consumo de energia, a atenção tem agora de se concentrar nos materiais utilizados para os construir. E é fácil perceber porquê: de acordo com os dados, o setor representa perto de 40% das emissões globais de dióxido de carbono.

Acredito que as cidades do futuro terão um aspeto muito diferente. Serão muito mais humanas, armazenarão carbono e atrairão a natureza Pablo van der Lugt Autor de “Tomorrow’s Timber”

A madeira proveniente de florestas geridas de forma sustentável oferece uma vantagem difícil de igualar na construção, porque conserva parte do carbono absorvido pelas árvores durante o seu crescimento. Pablo van der Lugt deu como exemplo o edifício residencial SAWA, em Roterdão, que através da utilização deste material tem 2.550 toneladas de CO2 armazenadas. “Podemos realmente falar de um material com uma pegada de carbono negativa quando falamos de CLT e madeira lamelada colada”, diz.

O obstáculo, argumentou, é também cultural. “Muitas pessoas na construção gostam de fazer aquilo que sempre fizeram”, observou, referindo a resistência à mudança. Ainda assim, os exemplos que levou ao congresso – e que se multiplicaram ao longo do dia – mostram que a mudança já está em curso em várias regiões da Europa. “Acredito que as cidades do futuro terão um aspeto muito diferente. Serão muito mais humanas, armazenarão carbono e atrairão a natureza”.

Arquitetura que nasce da estrutura

Para Vanda Oliveira, arquiteta portuguesa da Henning Larsen, a madeira é também uma oportunidade para desenhar de outra maneira. No centro de experiências World of Volvo, em Gotemburgo, na Suécia, a estrutura de madeira desenha um edifício circular, com 110 metros de diâmetro, cujos pilares evocam troncos de árvores. Tem espaços de exposição e uma cobertura verde acessível, além de se integrar totalmente na paisagem que o rodeia. “Queríamos criar um pedaço da Suécia, inspirando-nos na relação que os suecos têm com a natureza”.











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A arquiteta destaca a colaboração entre projetistas, engenheiros e fabricantes como crucial para o sucesso de um projeto desta dimensão e particularidade. “A estrutura é arquitetura. É espaço”, afirmou, mostrando como o material orienta o desenho. Mostrou também um centro logístico da Bestseller, com 155 mil metros quadrados e fachadas com painéis de palha, para mostrar que a madeira pode ter aplicação até em edifícios com exigências muito específicas para utilização logística.

Questionada sobre a realidade portuguesa à margem da conferência, Vanda Oliveira considera que a transformação do setor exige maior intervenção pública. “Falta um bocado de apoio também do Estado para nos orientar e para fazer com que a mudança na indústria da construção aconteça mais rápido”, afirma ao ECO. A arquiteta defende que Portugal deve aprender com outros países europeus, nomeadamente através da avaliação do ciclo de vida dos materiais, que permite medir o impacto ambiental da construção. “Há uma necessidade muito grande de começar a pensar de uma maneira mais eficiente, construir de uma maneira eficiente, pensar materialidade de outra maneira”, acrescenta.

Dois gigantes, duas soluções de engenharia

Na Suécia, o Sara Kulturhus combina um centro cultural com uma torre de hotel, com salas de espetáculos, biblioteca e museu. Florian Kosche, responsável pelo projeto estrutural, recordou o ceticismo que rodeou a proposta vencedora. A solução passou por sistemas modulares de madeira e pela combinação criteriosa de materiais, com um plano alternativo em betão. “A gestão do risco torna-se uma parte muito importante da discussão”, explicou.

Uma das vantagens da solução escolhida foi a rapidez de execução. Os quartos do hotel foram concebidos como módulos de madeira pré-fabricados, posteriormente transportados e montados no edifício. Segundo Kosche, o empreiteiro estimou que esta opção tenha permitido poupar um ano de construção. O engenheiro destacou ainda a origem dos materiais, todos provenientes de um raio de 200 quilómetros. “Acredito que o transporte é muito importante. Devemos reduzi-lo tanto quanto possível”, afirmou.

Rune Abrahamsen apresentou outra resposta ao desafio da altura. O Mjøstårnet, na Noruega, inaugurado em 2019, tem 18 pisos e 85,4 metros e conquistou o recorde mundial de altura entre os edifícios de madeira. A conquista esteve em risco quando os responsáveis souberam que estava a ser construído um edifício de 84 metros na Áustria. “O cliente não ficou nada satisfeito e disse-nos para fazermos o que fosse necessário para tornar o edifício mais alto”, recordou. A estrutura recorre sobretudo a madeira lamelada colada, enquanto lajes de betão foram utilizadas nos pisos superiores para controlar os movimentos provocados pelo vento.

A experiência do engenheiro norueguês vai agora estar ao serviço da CarmoForm, que anunciou na conferência uma parceria exclusiva com Rune Abrahamsen para a Península Ibérica até ao final de 2030. O especialista será consultor executivo da empresa portuguesa, apoiando projetos em Portugal e Espanha nas vertentes estratégica, técnica e comercial, sobretudo nas fases iniciais

O projeto demonstra também que construir em madeira não significa abdicar dos restantes materiais. Abrahamsen defende uma abordagem pragmática, em que cada solução é escolhida pelas suas características e não por uma preferência absoluta. “Acredito na utilização da combinação certa de materiais, e a madeira deve ser um deles. Não sou um fanático da madeira”, afirmou. Uma filosofia que ajuda a explicar as opções estruturais do Mjøstårnet, onde a madeira e o betão desempenham funções complementares.

A experiência do engenheiro norueguês vai agora estar ao serviço da CarmoForm, que anunciou na conferência uma parceria exclusiva com Rune Abrahamsen para a Península Ibérica até ao final de 2030. O especialista será consultor executivo da empresa portuguesa, apoiando projetos em Portugal e Espanha nas vertentes estratégica, técnica e comercial, sobretudo nas fases iniciais. “Precisávamos de trazer segurança para o mercado. E trazer segurança faz-se com parcerias como estas”, justificou João Figueiredo, que ambiciona posicionar a CarmoForm como uma referência da construção em madeira no mercado ibérico.

A empresa familiar, com cinco décadas de história, tem em Oliveira de Frades um complexo industrial com cerca de 20 hectares que é o coração da estratégia que pretende implementar para os próximos anos e que passa pela internacionalização. “É muito difícil internacionalizar na construção, mas na madeira fica bem mais fácil pelas propriedades incríveis que pode trazer”, garante o CEO.