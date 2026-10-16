Marinha vai abater corvetas João Roby e António Eanes
Os Navios Patrulha Oceânicos asseguram as mesmas missões que as corvetas agora para abate. O primeiro dos seis a ser construído em Viana do Castela deverá chegar no final do ano que vem.
O Ministério da Defesa deu OK para o abate das corvetas NRP João Roby e NRP António Eanes, navios ao serviço da Marinha Portuguesa desde a década de 70. A decisão insere-se num processo de renovação da frota da Armada que, até ao final do próximo, aguarda a chegada do primeiro dos seis navios patrulha a serem construídos nos Estaleiros de Viana.
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“O abate de navios é um processo contínuo, decorrente do ciclo de vida e do envelhecimento da esquadra. Trata-se de um procedimento comum e regular na Marinha, particularmente atendendo à idade de alguns dos navios que atualmente operamos e que, naturalmente, vão atingindo o final da sua vida operacional. Os recentes abates dos NRP João Roby e NRP António Enes inserem-se nesse processo”, refere porta-voz da Marinha Portuguesa ao ECO/eRadar.
Os meios que fazem as mesmas missões [das corvetas] são os Navios Patrulha Oceânicos. Temos quatro ao serviço e uma encomenda de seis a serem construídos em Viana. O primeiro destes seis prevê-se que chegue no final do ano que vem.
O NRP João Roby é uma corveta da classe Baptista de Andrade, construída em Espanha, nos estaleiros da Factoria de Cartagena, Espanha, tendo a 18 de março de 1975 se juntado aos efetivos dos navios de guerra da Marinha.
Já o NRP António Enes é uma corveta da classe João Coutinho, construída nos estaleiros Bazan em San Fernando, Cádiz, Espanha, fazendo parte da frota da Marinha desde 18 de junho de 1971.
Desde junho e março as duas corvetas estavam em situação de desarmamento estando agora reunidas as condições para o seu abate, segundo pode ler-se nos despachos da Defesa publicados esta sexta-feira em Diário da República.
O abate das duas corvetas “será acompanhado pela entrada de novos meios”, refere porta-voz da Marinha Portuguesa.
“A construção de seis Navios de Patrulha Oceânicos nos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, permitirá substituir progressivamente, em muitas das suas missões, alguns dos navios que chegam ao fim da vida operacional, nomeadamente estas duas corvetas que são agora abatidas ao efetivo de navios da Armada, assegurando uma renovação gradual da esquadra”, acrescenta.
“Os meios que fazem as mesmas missões [das corvetas] são os Navios Patrulha Oceânicos. Temos quatro ao serviço e uma encomenda de seis a serem construídos em Viana. O primeiro destes seis prevê-se que chegue no final do ano que vem”, aponta o porta-voz da Armada.
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Marinha vai abater corvetas João Roby e António Eanes
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