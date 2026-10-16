Política

Nova porta-voz da Casa Branca despedida após cinco dias no cargo

Notícia da saída de Katie Zacharia surge depois de Donald Trump ter adiantado que sugeriu à sua porta-voz para "reconsiderar" o cargo, acrescentando que “Katie não precisa” disto na sua vida.

A nova secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, foi despedida esta sexta-feira, menos de uma semana depois de ter assumido o cargo, avança o The New York Times. Esta saída relâmpago ocorre depois de o Presidente Donald Trump ter adiantado aos jornalistas que aconselhou a sua nova porta-voz a “reconsiderar” a sua posição.

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“Sinceramente, se estivesse no seu lugar, reconsideraria”, afirmou, ao recordar a conversa que tivera com Zacharia. “Katie, precisa disto? Não me parece que precise disto“, acrescentou o republicano, numa referência à mesma conversa.

Zacharia, que assumiu as funções esta semana, teve um início atribulado, com a sua primeira e última conferência de imprensa na terça-feira, seguida de uma vaga de notícias em torno das qualificações da nova porta-voz da Casa Branca. Apesar de se apresentar como advogada, terá chumbado no exame de acesso à profissão.

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Nova porta-voz da Casa Branca despedida após cinco dias no cargo

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