Produção automóvel volta a travar a fundo em setembro e já cai 10% no ano

Depois de ter tombado 45% em agosto, a produção automóvel voltou a travar em setembro. Após mais este resultado negativo, o setor acumula uma descida homóloga superior a 10%, nos nove primeiros meses do ano, mostram os dados da ACAP.

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“Em setembro de 2026 foram produzidos em Portugal 24.691 veículos automóveis o que representou um decréscimo de 32,7% face ao mês homólogo de 2025″, adianta a associação que representa o setor, em comunicado. Em termos acumulados, acrescenta, entre janeiro e setembro, saíram das fábricas instaladas em Portugal 231.473 veículos, ou seja, menos 10,1% do que em igual período do ano anterior.

Recorde-se que, durante o mês de agosto, a fábrica da Autoeuropa viu a sua produção quase totalmente interrompida, devido às remodelações de modo a preparar a unidade para o fabrico do novo modelo elétrico ID.Every1. Após um período de férias, entre 25 de julho e 16 de agosto, seguiu-se mais uma paragem de uma semana, em lay-off, de 17 a 23 de agosto.

A produção na fábrica de Palmela só foi retomada a 24 de agosto, uma paragem que condicionou a produção automóvel, uma vez que a Autoeuropa é a principal exportadora nacional. No entanto, setembro manteve a tendência de quebra, mesmo sem paragens em Palmela.

Quase 98% para exportação

De acordo com os dados, 97,9% do total produzido no país seguiu para exportação. Segundo a ACAP, a Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, com 93,1%, com a Alemanha (21,2%), França (12,5%), Itália (12,4%) e Turquia (11,3%) no topo do ranking.

Em termos de grandes regiões, o mercado africano, liderado pela África do Sul (1,1%) e pela Tunísia (1,1%), manteve o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 2,9% das exportações. Já a América ocupa o terceiro lugar com 1,6% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.