Quem são os grandes vencedores dos APPM Marketing Awards 2026?

Da McDonald’s ao Lidl, passando pela BBDO/TBWA e pela OMD, já são conhecidas as marcas, agências e profissionais distinguidos nos APPM Marketing Awards. Descubra quem levou os prémios para casa.

A BBDO/TBWA é Agência de Publicidade do Ano e a OMD a Agência de Meios do Ano. A LPM recebeu o prémio de Agência de Comunicação & RP do Ano, a Desafio Global foi distinguida como Agência de Eventos do Ano e a SAMY conquistou o título de Agência de Influencers do Ano. Estas são as agências vencedoras dos APPM Marketing Awards 2026, prémios da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) cujos vencedores foram conhecidos na noite desta quinta-feira.

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A McDonald’s foi uma das grandes vencedoras da noite, ao conquistar o Grande Prémio e o título de Marca do Ano.

Já o Grande Prémio Solidário foi atribuído à APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, pelo seu contributo na área da responsabilidade social.

Nos prémios individuais, Filipa Afonso, diretora de marketing do Lidl, foi distinguida como Marketer do Ano, numa escolha dos seus pares. Com esta distinção, recorda a APPM, passa também a ser candidata ao prémio European Marketer of the Year, promovido pela European Marketing Confederation (EMC).

Já o prémio Marketer Revelação do Ano foi atribuído a Diana Teixeira Pinto, diretora de marketing B2C da Sonae Sierra.

José Fortunato, administrador da MC, responsável pelos pelouros de Cliente e Operações, e presidente da Missão Continente, recebeu o Prémio Carreira APPM 2026 a A distinção reconhece o seu percurso profissional e o contributo que tem dado ao marketing em Portugal.

Destaque ainda para a Vigor, que conquistou o Prémio Inovação, enquanto o Continente recebeu o Prémio Martech, uma das novidades desta edição, que reforça a importância crescente da tecnologia nas estratégias de marketing.

A edição deste ano contou com 290 candidaturas, das quais 164 integraram a shortlist, “refletindo a diversidade de projetos e estratégias que estão a marcar a evolução do setor”, aponta a APPM.

“O que procuramos reconhecer nestes prémios não são apenas boas campanhas ou ideias criativas. São estratégias que fazem a diferença, que apresentam resultados e que mostram o verdadeiro valor do marketing para as organizações e para a sociedade. Esta edição trouxe-nos projetos muito distintos, mas com algo em comum: a capacidade de responder a desafios reais com visão, criatividade e eficácia. É esse trabalho que queremos valorizar e dar a conhecer, porque reconhecer os melhores é também uma forma de desafiar todo o setor a evoluir”, comenta citado em comunicado Sérgio Leal, presidente dos APPM Marketing Awards 2026.

Pode consultar todos os trabalhos vencedores aqui.