SAD do Vitória de Guimarães apresenta prejuízo de 11 milhões de euros em 2025/26

A SAD do Vitória de Guimarães concluiu a época 2025/26 com um resultado líquido negativo de 11 milhões de euros (ME), revelou esta sexta-feira o clube minhoto, da I Liga portuguesa de futebol, em nota publicada no site oficial.

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Após o lucro recorde de 7,4 milhões de euros na época 2024/25, as contas da SAD vitoriana regressaram ao ‘vermelho’ numa temporada marcada pela conquista da Taça da Liga, mas também pela descida de 33% nos rendimentos operacionais, a porção dos rendimentos que não inclui transferências de jogadores.

Os vimaranenses explicam a redução de 22,7 para 15,1 milhões com a variação dos rendimentos oriundos da UEFA, que se fixaram nos 9,44 milhões de euros em 2024/25, fruto da participação na Liga Conferência, para 1,19 milhões na época transata, na qual se ausentaram das competições europeias.

O clube minhoto garantiu 22,8 milhões de euros adicionais nos rendimentos com transferências de jogadores, sobretudo as de Diogo Sousa para os franceses do Estrasburgo, por um valor bruto de 11 milhões de euros, e do Noah Saviolo para os turcos do Trabzonspor, por 11,5 milhões de euros brutos, mas os custos e amortizações com direitos de atletas diminuíram esse valor para os 12,6 milhões, bem abaixo dos 22,8 milhões de 2024/25.

Os rendimentos operacionais e os ‘encaixes’ com passes de jogadores foram, assim, insuficientes para colmatar os gastos operacionais, que subiram 0,7%, dos 32,9 para os 33,1 milhões de euros.

O Vitória de Guimarães explica a estabilidade dos gastos com “a redução dos custos associados à participação nas competições europeias, nomeadamente deslocações e logística” e com “o aumento dos encargos decorrentes da reestruturação do plantel, particularmente com rescisões contratuais e com “encargos com prémios desportivos”.

Além do saldo negativo de 5,4 milhões de euros entre rendimentos e gastos, o peso de juros, impostos e “efeitos contabilísticos” agravou o resultado líquido para os 11 milhões de euros.

A nível patrimonial, a SAD vitoriana continua em falência técnica, com um capital próprio negativo que se agravou, dos 25,8 para os 36,8 ME, e o passivo total a aumentar dos 68,9 para os 85,3 ME, enquanto o ativo subiu dos 43,1 para os 48,5 ME.

Os vimaranenses salientam que o passivo líquido é de 57,1 milhões de euros, após “a dedução dos saldos de clientes, inventários e disponibilidades financeiras”, um valor, ainda assim, superior aos 48,2 milhões de euros no final de 2024/25.

A nota publicada vinca ainda que o exercício de 2025/26 marca “o final de um ciclo de gestão” na SAD, face à demissão de António Miguel Cardoso e às eleições de 13 de junho de 2026, que consagraram Rui Rodrigues como novo presidente do clube e do conselho de administração da SAD.

“Iniciou-se, entretanto, um novo ciclo de gestão, assente numa maior prudência na utilização dos recursos e no rigor das decisões de investimento, com especial enfoque numa redução efetiva dos gastos, na racionalização da estrutura de custos da sociedade e numa gestão mais criteriosa da dimensão e dos encargos associados ao plantel”, lê-se.