SIRESP ‘vive’ há meia década de subvenções do Estado. OE prevê mais 26 milhões a pagar em 2027

As transferências do Estado para a SIRESP SA, que em meia década ultrapassarão os 100 milhões de euros, estão novamente sob escrutínio: são cerca de 26 milhões de euros por ano para garantir o funcionamento da rede de comunicações de emergência, postos em causa esta semana por Ricardo Carrilho, secretário-geral do Ministério da Administração Interna, demitido pela tutela na segunda-feira, em rutura total com o ministro Luís Neves.

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Dessa verba autorizada pelo Governo para este ano, já foram pagos 17,33 milhões de euros à SIRESP SA, informou esta semana o general Paulo Viegas Nunes, presidente da empresa, numa audição no Parlamento. Certo é que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 prevê mais 26 milhões de euros a pagar no ano que vem. O que são, então, estas “indemnizações compensatórias” atribuídas ao SIRESP? E por que razão provocam tanta polémica?

Para entender o contexto atual desta rede de comunicações usada pelas forças de segurança, é preciso recuar na fita do tempo. Celebrizada pelas falhas durante o incêndio de Pedrógão Grande, nem sempre a rede SIRESP pertenceu ao Estado — só em 2019 é que o país passou a deter a totalidade do capital desta empresa.

Cinco anos sem contrato de serviço público

A 13 de junho de 2019, o Conselho de Ministros decidia a compra dos 67% da SIRESP SA que o Estado ainda não detinha, por sete milhões de euros, à Altice (52,1%) e à Motorola (14,9%).

Concluída a passagem para esfera pública, o Governo do PS avançou, em 2021, com a revogação do contrato celebrado em 2006 com o Estado (e alterado em 2015), tendo aprovado “um modelo transitório de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação” do SIRESP. A ambição era criar uma entidade da administração indireta do Estado que unisse o SIRESP, a Rede Nacional de Segurança Interna e até o 112. Spoiler alert: até hoje, não foi isso que aconteceu.

Para a segunda metade de 2021, o então primeiro-ministro, António Costa, aprovou uma subvenção, na forma de indemnização compensatória, de 11 milhões de euros, com IVA incluído, pelo “cumprimento das obrigações de interesse público até à entrada em vigor do contrato de serviço público de gestão, operação, manutenção e modernização do SIRESP”. A verba serviu ainda para a “promoção dos bens, serviços e equipamentos necessários para esses efeitos e para o correto funcionamento” da rede.

Para 2022, foram aprovados até 26 milhões de euros de indemnização compensatória, e, novamente, mais 26 milhões para o ano de 2023, com o objetivo de “assegurar o funcionamento ininterrupto” da rede SIRESP. Todavia, apesar da “transição”, a SIRESP SA continuou, até aos dias de hoje, a operar sem um contrato de serviço público.

Numa resolução do Conselho de Ministros de novembro de 2023, em que aprova mais 26 milhões de euros para a SIRESP SA para o ano de 2024, António Costa declarava que “o recente anúncio de realização antecipada de eleições legislativas para 10 de março de 2024” impunha “a suspensão deste processo de transformação institucional”. Essas eleições, desencadeadas pela Operação Influencer e pelas buscas em São Bento, viriam a pôr a AD — e Luís Montenegro — aos comandos do país.

Neste contexto, durante o ano de 2024, não foi publicada nenhuma resolução do Conselho de Ministros para financiar o SIRESP. Mas o primeiro Governo de Montenegro autorizou “dois pedidos de aplicação de saldos de gerência de anos anteriores da SIRESP SA”, num montante de cerca de 6,44 milhões de euros, para manter a rede em funcionamento. A opção de não aprovar uma nova Resolução para financiar a empresa derivou da “previsão de transformação institucional a curto prazo”, numa altura em que o MAI já previa uma “reestruturação” da Secretaria-Geral.

Só que o caso Spinumviva viria a atirar o país de novo para eleições em maio de 2025, deixando novamente pendurado o processo do SIRESP. Assim, em abril de 2025, Montenegro assina uma nova Resolução para financiar a empresa, de novo através de uma indemnização compensatória, no valor máximo de 19,559 milhões de euros — perfazendo, com os saldos de gerência anteriores, os mesmos 26 milhões.

“Tendo, entretanto, sido marcadas novas eleições legislativas antecipadas para o dia 28 de maio de 2025, entende o Governo que o processo de transformação institucional deve ser suspenso, decorrendo posteriormente sem interrupção”, lê-se nessa Resolução. Nesta altura, a SIRESP estava em risco de ficar sem dinheiro no final de abril, como admite o próprio Executivo no referido diploma, falando numa “situação que se revela acrescidamente grave”, na iminência do arranque da época dos incêndios.

Antes das eleições, e logo após o ‘apagão’ elétrico que afetou a Península Ibérica, foi também “determinada a constituição de uma equipa de trabalho técnica e multissetorial com a missão de desenvolver um estudo técnico-estratégico para a substituição urgente do SIRESP”. Esta “equipa de trabalho” viria a entregar as suas conclusões um ano depois, em maio de 2026.

Cerca de meia década depois do fim do contrato da SIRESP, a empresa chega a 2026 ainda sem contrato de serviço público e financiada através de subvenções. Numa nova Resolução datada de janeiro de 2026, o Governo concede mais uma autorização de despesa de até 26 milhões de euros para “manter o atual modelo da SIRESP SA até à integral implementação do modelo de estrutura de gestão integrada de redes de segurança e emergência do Estado”.

Governo decide indemnização, mas Secretaria-Geral recusa pagar

Foi deste último ‘bolo’ que saíram já os 17,33 milhões pagos até este mês à empresa liderada por um militar, e é também aqui que entra Ricardo Carrilho, até esta segunda-feira secretário-geral do MAI.

Num comunicado divulgado pelo ministério na segunda-feira à noite, já depois de ter demitido o secretário-geral, o gabinete de Luís Neves explica que o dirigente se recusou a proceder ao pagamento da indemnização compensatória ao SIRESP, “alegando agora dúvidas que nunca invocou no passado”.

Para o MAI, esta recusa, aliada a uma “permanente atitude de confronto”, constituiu “um ato da maior gravidade, por ter colocado em risco os pagamentos a fornecedores e o cumprimento dos compromissos da empresa na época mais crítica”.

Adicionalmente, o MAI afirma que Carrilho “extinguiu o Centro de Operações e Gestão (COG) do SIRESP”, considerado o “‘centro nevrálgico’ da rede de comunicações e emergência”, à “revelia da tutela, sem apresentar soluções alternativas”. Mas qual a justificação de Carrilho para negar a transferência de fundos da Secretaria-Geral, atribuídos pelo Orçamento do Estado, à SIRESP SA?

Uma empresa que se fiscaliza a si própria

Num artigo de opinião publicado no Expresso, horas depois de ter sido despedido, Ricardo Carrilho explica: “A nossa auditoria interna provou que a SIRESP SA recebe do Estado uma indemnização compensatória média de 26 milhões de euros anuais, desde 2021, mas o custo efetivo de funcionamento da rede não passa dos 14,8 milhões”.

Ricardo Carrilho alega que “os restantes 11 milhões de euros” são “desperdício”. Nomeadamente, “cerca de um milhão de euros em gastos com pessoal, incluindo ordenados principescos” do conselho de administração — 4.633 euros por mês para o presidente e 3.706 para cada um dos três vogais, garante. Acrescem ainda “gastos de depreciações nunca explicitados”, “assessorias de comunicação, consultorias técnicas, contabilidade e advogados”, “rendas de escritórios luxuosos no Saldanha” e “contratos de aluguer de viaturas de topo”.

“Provámos, tecnicamente, que a SIRESP SA não executa qualquer atividade operacional relevante — uma vez que toda a operação e manutenção da rede estão subcontratadas a fornecedores privados desde 2022/2023″, escreve Carrilho, referindo-se às empresas que venceram um concurso público em 2023, dividido em sete lotes, para a prestação de serviços à SIRESP, onde se incluem a Motorola, a Nos, a Omtel, a No Limits, a Moreme e a Altice Labs.

Ademais, o gestor demissionário fala num “bloqueio na supervisão do SIRESP, com a empresa a fiscalizar-se a si própria, o que comparou a “pôr um lobo dentro da capoeira”: “O Estado continua a pagar 26 milhões, por ano, às cegas, sem controlo regulatório.”

Diz ainda que se recusou a pagar a indemnização compensatória decidida pelo Governo por não aceitar “ser responsabilizado civil, criminal ou financeiramente, pelo Tribunal de Contas, pelas irregularidades de um sistema que o próprio Governo permitiu que ficasse fora de controlo”.

Carrilho denunciou também que a SIRESP pagou ao escritório de advogados Sérvulo & Associados para que elaborasse um parecer que o ameaça e pressiona. Nesse parecer, datado de 10 de agosto de 2026, a que o ECO teve acesso, a sociedade fala em “desobediência a uma ordem de um superior hierárquico”, propõe “restaurar o funcionamento do COG” e adverte o secretário-geral de “potenciais consequências” ao nível da “responsabilidade disciplinar, civil, criminal e financeira”.

Quanto ao futuro da SIRESP SA, o Governo já inscreveu no Orçamento do Estado para 2027 mais uma indemnização compensatória de 26 milhões de euros, de acordo com o relatório entregue ao Parlamento este mês.

O que vem a seguir está pensado, mas ainda em implementação. O Governo decidiu, na sequência do estudo técnico realizado desde 2025, adotar um “modelo híbrido, que permite ao Estado manter o controlo sobre os elementos críticos da rede, aproveitando simultaneamente a infraestruturas já existente no território, com uma solução mais equilibrada em termos de custo, tempo de implementação e eficácia”.