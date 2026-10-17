ECO Quiz. A Lufthansa foi a escolhida para adquirir a participação minoritária na TAP?

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O Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira a privatização de 49,9% da TAP. O grupo alemão ofereceu 1.025 milhões por 44,9% da TAP, a que acrescerão 118 milhões de euros referentes à oferta de 5% aos trabalhadores, que será feita ao mesmo preço.

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