ECO Avenida

Casa Relvas promove produção do azeite alentejano até 15 de dezembro

 ECO IA,

O programa oferece aos visitantes a possibilidade de observar a colheita das azeitonas, comparar diferentes variedades do fruto e acompanhar o processo de extração no lagar.

A Casa Relvas, na Vidigueira, lançou um plano para descobrir o processo de produção do azeite alentejano, do olival até à mesa, através do Programa Especial da Campanha da Azeitona 2026, que decorre até 15 de dezembro. O programa oferece aos visitantes a possibilidade de observar a colheita das azeitonas, comparar diferentes variedades do fruto e acompanhar o processo de extração no lagar. Inclui ainda uma prova técnica de três azeites e dois vinhos produzidos pela Casa Relvas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A campanha da azeitona é um momento especial para recebermos quem quer conhecer de perto o nosso trabalho e a nossa ligação ao Alentejo. Do olival ao lagar, queremos mostrar como fazemos os nossos azeites e como o cuidado com a terra e a sustentabilidade fazem parte das decisões que tomamos todos os dias. E, claro, queremos que se sentem à mesa connosco, provem os nossos azeites e vinhos e passem um bom dia no Alentejo“, afirma Alexandre Relvas, CEO da Casa Relvas.

O programa realiza-se de segunda-feira a sábado, entre as 10h30 e as 15h00. O preço é de 45 euros por adulto sem almoço e de 95 euros com almoço. Para crianças dos 7 aos 17 anos, os valores são de 5 euros e 20 euros, respetivamente. Cada participante recebe uma t-shirt, um chapéu e uma garrafa de azeite virgem extra. As reservas devem ser feitas com pelo menos 48 horas de antecedência, para grupos entre duas e 20 pessoas.

Além do programa especial sazonal, o Lagar da Casa Relvas oferece todo o ano três experiências de olivoturismo. Estas incluem:

  1. Visita ao lagar sem prova, com oferta de um azeite e almoço opcional por 15 por pessoa; crianças dos 7 aos 17 anos pagam 5 .
  2. Visita ao lagar com prova técnica de azeites acompanhada por dois vinhos e snack, oferta de um azeite e almoço opcional, por 25 por pessoa; crianças entre 7 e 17 anos pagam 5 .
  3. Visita ao lagar com prova gastronómica de azeites acompanhada por dois vinhos, oferta de um azeite e almoço opcional, por 45 por pessoa; crianças pagam 5 .

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Casa Relvas promove produção do azeite alentejano até 15 de dezembro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação
Para si
Ensaio
Cupra Terramar: Um desportivo disfarçado de carro de família

Pensado para levar quatro pessoas à praia, o Terramar prefere as curvas à autoestrada. É rápido, bonito e elétrico quanto baste, mas a mala encolhe e o preço sobe depressa com os extras.

Luís Leitão,

ECO Avenida
Porsche aposta em carros mais caros para recuperar lucros

Michael Leiters quer reforçar o topo de gama, reduzir custos e ligar os prémios ao desempenho. Plano procura recuperar a rentabilidade após a quebra na China e os investimentos nos elétricos.

ECO IA,

Manuel Alexandre

Quem são os novos PIIGS?

O problema de França não está apenas na sua elevada dívida pública mas também na incapacidade de se reformar para diminuir a prazo essa exposição.

Manuel Alexandre,