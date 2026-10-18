PM francês anuncia 1.200 detenções e 150 polícias e gendarmes feridos em jornada de protestos

O primeiro-ministro francês anunciou 1.200 detenções e 150 polícias e gendarmes feridos, na sequência de episódios de violência em várias cidades de França, enquanto o ministro da Justiça defendeu prisão preventiva por ataques às autoridades ou edifícios públicos.

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As forças de segurança francesas detiveram 1.200 pessoas durante episódios de violência à margem das manifestações organizadas por todo o país este sábado, anunciou Sébastien Lecornu, informando ainda que 150 polícias e gendarmes ficaram feridos.

Para o chefe do Governo, que falou durante uma visita às forças de segurança mobilizadas no centro de Paris para a jornada de protesto, é “um milagre que o balanço não tenha sido mais grave”.

Nas mesmas declarações, Lecornu dirigiu-se ao partido de esquerda radical França Insubmissa — com o qual tem trocado acusações desde o início da mobilização estudantil e a quem acusa de apoiar a violência — desafiando a força política liderada por Jean-Luc Mélenchon que “agora é o momento de escolher um lado“.

O ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, anunciou que deu instruções às procuradorias francesas para que solicitem a prisão preventiva dos responsáveis por ataques à polícia ou a edifícios públicos.

O governante, em publicações nas redes sociais, defendeu a detenção “daqueles que atentaram contra as forças de segurança, os bombeiros, os edifícios públicos e os estabelecimentos comerciais” durante os graves distúrbios ocorridos este sábado, nas principais cidades francesas, no meio de uma onda de manifestações e protestos sociais.

“Hoje ocorreram, e continuam a ocorrer neste momento, atos de violência urbana de uma gravidade inaudita (…). Reiterei a todos os procuradores-gerais e procuradores a necessidade de oferecer uma resposta judicial extremamente firme, à altura da violência que assolou o nosso país“, afirmou Darmanin.

O ministro publicou a mensagem enquanto participava, durante a tarde, numa reunião de crise na sede do Ministério do Interior, na qual participaram também o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, e o ministro do Interior, Laurent Núñez.

“Quero elogiar a rápida resposta das forças de segurança interna”, destacou Núñez, salientando que os ataques eram “muito difíceis de conter”, mas, ainda assim, os agentes “realizaram um trabalho louvável, evitaram danos generalizados e efetuaram numerosas detenções”. “A grande maioria dos detidos são adultos”, explicou.

Segundo um levantamento das estações de televisão TF1/LCI, foram saqueados 270 estabelecimentos comerciais em toda a França. Além disso, várias sedes de entidades oficiais foram atacadas, incluindo a Câmara Municipal de Limoges, que ficou completamente destruída por um incêndio.