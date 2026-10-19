AICEP recebe 5,1 milhões da antiga Qimonda 17 anos após falência

A alemã Qimonda, antiga gigante dos semicondutores que chegou a ser o maior exportador nacional, faliu em 2009, mas o processo de insolvência continua a gerar recuperações financeiras. Em 2025, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) recebeu mais de 5,1 milhões de euros relativos à recuperação de créditos associados à insolvência da empresa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo o Jornal de Negócios, a AICEP admite que poderão existir novos recebimentos, dependendo da evolução dos processos de insolvência em curso e das decisões das entidades competentes. No entanto, a agência pública ressalva que não é possível antecipar o montante ou o calendário de eventuais pagamentos futuros.

Em Portugal, a fábrica de Vila do Conde, que começou a produzir em 1997 e chegou a empregar perto de 2.000 pessoas, sobreviveu à falência da multinacional. No final de 2009, a unidade deu origem à Nanium, uma nova empresa detida pelo Estado, através da AICEP, com 17,88% do capital, e pelos bancos BES e BCP, cada um com 41,06%. A empresa acabaria por ser vendida posteriormente à norte-americana Amkor.