Anthropic destina 5% das ações a novo fundo de “benefício público”
A empresa de IA, que deverá entrar em bolsa este ano, pretende atribuir 5% das ações a um novo fundo de "benefício público", cujo valor poderá aumentar à medida que as ações da empresa se valorizem.
A Anthropic anunciou que irá atribuir 5% das ações a um novo fundo de “benefício público”, cujo valor poderá aumentar à medida que as ações da empresa norte-americana de inteligência artificial (IA) se valorizarem. As ações serão incorporadas no “Anthropic Public Benefit Fund” (Fundo de Benefício Público da Anthropic), uma nova entidade dentro da empresa.
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O fundo “terá maior flexibilidade e escala, permitindo-nos prosseguir a nossa missão de novas formas: por exemplo, poderemos explorar grandes doações a organizações sem fins lucrativos tradicionais ou distribuições diretas a populações específicas”, afirmou a Anthropic, numa publicação este domingo.
A tecnológica citou os impactos no mercado de trabalho como exemplo. Embora já tenha reservado 200 milhões de dólares (178 milhões de euros) para estudar os efeitos da IA, a empresa observou que, “dado o ritmo de progresso da IA, podem ser necessárias abordagens mais ousadas”.
O atual líder Dario Amodei e os outros cinco cofundadores estabeleceram a Anthropic como uma “corporação de benefício público”, uma designação adotada por empresas com fins lucrativos que procuram equilibrar objetivos financeiros e impacto social.
Além dos cofundadores se comprometerem a doar 80% do seu património pessoal, existe um programa, no qual participam cerca de metade dos colaboradores da empresa, que lhes permite destinar parte das suas participações acionistas, sendo que a Anthropic oferece uma contribuição equivalente.
Após o anúncio do domingo, a Anthropic garantiu que cerca de 20% das ações da empresa serão dedicadas ao “bem público”, além de qualquer percentagem adicional que possa ser incluída, caso o valor de mercado da empresa atinja marcos específicos. A Anthropic planeia entrar em bolsa, possivelmente já em novembro.
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