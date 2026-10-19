AP Institute reúne Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui e Elena Valenciano na sua Semana Europeia para debater o futuro da UE

O AP Institute | Universidade Nebrija irá realizar, de 19 a 22 de outubro, a sua Semana Europeia, um ciclo de encontros que reunirá representantes das instituições europeias, da diplomacia, do jornalismo e dos assuntos públicos para analisar o presente e o futuro da União Europeia.

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A programação contará com a participação de Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui e Elena Valenciano, entre outros especialistas, e abordará questões como a necessidade de reformar o projeto europeu, a autonomia estratégica da UE, os novos equilíbrios geopolíticos e o papel dos assuntos públicos em Bruxelas.

A iniciativa insere-se no compromisso do AP Institute de aproximar o funcionamento das instituições europeias e os grandes debates comunitários da formação de profissionais dos assuntos públicos, da política e das relações institucionais.

A Semana Europeia tem início esta segunda-feira com uma sessão dedicada à história da União Europeia, ministrada por Carlos Ortiz. Em seguida, Joaquín Almunia e Cecilio Madero protagonizarão um encontro intitulado «É necessária uma refundação da Europa?», no qual serão abordados os desafios políticos e institucionais do projeto comunitário.

Na terça-feira, 20 de outubro, o debate centrar-se-á nos grandes desafios para a autonomia estratégica europeia, com a participação de Ramón Jáuregui e Claudi Pérez. A jornada incluirá também uma sessão sobre o funcionamento das instituições europeias e os seus mecanismos de tomada de decisão.

Na quarta-feira, 21 de outubro, a programação abordará a posição da Europa num cenário internacional em transformação, com a participação do diplomata José Pascual Marco e da ex-deputada do Parlamento Europeu Elena Valenciano, numa sessão dedicada à geopolítica da União Europeia.

Por fim, na quinta-feira, 22 de outubro, a Semana Europeia centrar-se-á no exercício profissional dos assuntos públicos nas instituições comunitárias. Sob o título «Assuntos públicos na UE: como se exerce influência em Bruxelas», María Lledó, da H/Advisors, e o diplomata Pablo Rupérez analisarão os mecanismos de diálogo, representação de interesses e participação nos processos de decisão europeus.

AP INSTITUTE

Para Esteban González Guitart, diretor do AP Institute, «a Europa atravessa um momento decisivo em que estão a ser redefinidas questões fundamentais para o seu futuro: desde a sua autonomia estratégica até à sua capacidade de competir e defender os seus interesses num cenário internacional cada vez mais complexo. Compreender estes debates é imprescindível para quem trabalha na área dos assuntos públicos».

González Guitart sublinhou, além disso, o valor de reunir diferentes perspetivas num mesmo espaço académico. «Com esta Semana Europeia, pretendemos aproximar dos nossos alunos a experiência daqueles que participaram diretamente nas decisões comunitárias e daqueles que conhecem o funcionamento das instituições a partir de dentro. A nossa vocação é formar profissionais capazes de compreender a Europa, antecipar as suas transformações e participar com rigor nos processos de decisão pública», afirmou.

A instituição indicou que a realização da Semana Europeia reforça o compromisso do AP institute | Universidade Nebrija com uma formação ligada à atualidade política e institucional, combinando o conhecimento académico com a experiência de profissionais que desenvolveram a sua carreira nas instituições, na diplomacia, na comunicação e nos assuntos públicos.