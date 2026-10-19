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Changan promove com a Seleção gama de pick-ups usada pela Rússia para lançar drones contra a Ucrânia

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"Stay in the Game!" é a campanha publicitária que resultou do patrocínio assinado entre a Federação Portuguesa de Futebol e a fabricante chinesa Changan Automobile em maio deste ano.

A campanha “Stay in the Game!”, com que a fabricante chinesa Changan Automobile promove o patrocínio à Seleção Nacional, inclui a gama de pick-ups Hunter. Viaturas desta gama estão a ser usadas pelas forças russas para lançar drones contra a Ucrânia, segundo a Slidstvo.Info, agência ucraniana de jornalismo de investigação independente.

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Fruto do contrato assinado em maio com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a imagem de cinco jogadores, entre os quais Cristiano Ronaldo, está a ser utilizada para promover cinco modelos de automóveis. Num vídeo divulgado em julho pelo propagandista russo Vladimir Solovyov, uma pick-up Hunter surge a ser utilizada como plataforma de lançamento de drones de ataque.

Segundo o Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que também publicou a investigação em parceria, foram importadas para a Rússia 327 pick-ups Hunter em 2024, com mais 145 a terem chegado durante os primeiros três meses de 2025. De acordo com dados do grupo de análise automóvel Inovev citados pelos jornalistas, a Changan aumentou as exportações para o mercado russo após a saída de fabricantes europeus e norte-americanos, na sequência da invasão em larga escala da Ucrânia.

Questionada pela Slidstvo.Info, a FPF afirmou que o contrato de patrocínio passou por um processo de compliance “rigoroso”. Já a Changan Automobile não respondeu ao pedido de comentário.

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