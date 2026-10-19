Código dos Contratos Públicos: o que muda a partir de 1 de outubro

O Código dos Contratos Públicos (CCP) sofreu uma das mais extensas revisões dos últimos anos. O Decreto-Lei n.º 177/2026, de 4 de setembro, que entra em vigor a 1 de outubro de 2026, altera mais de centena e meia de artigos, introduz mais de trinta artigos novos, e estabelece novas soluções destinadas, segundo o legislador, a simplificar procedimentos, reduzir formalidades e tornar a contratação pública mais eficiente, sem abandonar os princípios da concorrência e da transparência. As novas regras aplicam-se, em geral, aos procedimentos iniciados a partir de 1 de outubro de 2026, mas as alterações relativas à modificação objetiva dos contratos e à resolução alternativa de litígios aplicam-se também aos procedimentos já em curso e aos contratos que se encontrem em execução naquela data.

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Entre as mudanças que terão maior impacto no quotidiano das entidades públicas e dos operadores económicos está o aumento significativo dos valores até aos quais podem ser utilizados procedimentos restritivos da concorrência, designadamente o ajuste direto e a consulta prévia. Nas empreitadas de obras públicas, a consulta prévia passa a poder ser utilizada para contratos de valor estimado inferior a um milhão de euros e o ajuste direto até 150 mil euros. Até agora, esses limites eram, respetivamente, 150 mil e 30 mil euros. Nos contratos de aquisição ou locação de bens e de aquisição de serviços, a consulta prévia sobe de 75 mil para 130 mil euros e o ajuste direto de 20 mil para 75 mil euros. O aumento destes limites não significa, porém, que a contratação possa ser sucessivamente concentrada no mesmo fornecedor sem restrições, uma vez que se mantém a regra de contagem das adjudicações anteriores prevista no artigo 113.º do CCP. E o diploma esclarece expressamente uma questão que poderia suscitar dúvidas na transição para o novo regime: para aplicação dos novos limites deve ser considerado o valor acumulado dos contratos celebrados no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, ou seja, a contagem não começa do zero em 1 de outubro.

Outra novidade é a criação da chamada consulta prévia especial, na qual devem ser convidadas pelo menos cinco entidades. Este procedimento poderá ser utilizado, dentro dos limites legalmente previstos, em áreas consideradas prioritárias, como projetos financiados por fundos europeus, habitação pública ou a custos controlados, imóveis transferidos para os municípios no âmbito da descentralização e projetos de transformação digital.

Particularmente relevante, no domínio das novidades nos procedimentos restritivos da concorrência, é a criação, no novo artigo 129-A do CCP, de um ajuste direto simplificado para situações excecionais, inspirado na experiência recente do nosso país com a tempestade Kristin. Na sequência de acontecimentos que determinem a declaração de estado de sítio, estado de emergência ou situação de calamidade, as entidades adjudicantes poderão recorrer a esta modalidade para intervenções necessárias à reconstrução e reabilitação das áreas afetadas e para apoio a pessoas e empresas, até 500 mil euros nas empreitadas de obras públicas e 100 mil euros na aquisição ou locação de bens e na aquisição de serviços, utilizável até um ano após o termo da declaração que lhe deu origem.

Também o concurso público se torna mais flexível. Para contratos abaixo dos limiares europeus, as entidades adjudicantes passam a poder adaptar determinadas regras e formalidades, podendo, designadamente, estabelecer requisitos mínimos de capacidade técnica ou financeira, recorrer à avaliação faseada das propostas, realizar leilões eletrónicos ou introduzir uma fase de negociação. A ideia é permitir procedimentos mais ajustados à natureza concreta de cada contratação, embora sempre subordinados aos princípios gerais da contratação pública, o que necessariamente se traduzirá numa maior liberdade das entidades, mas também numa muito mais apertada responsabilização.

A simplificação manifesta-se ainda na eliminação de vários documentos até agora obrigatórios, tais como os Anexos I e II, e ainda as absolutamente ineficazes declarações de inexistência de conflitos de interesses, que representavam apenas e só desnecessária burocracia. A revisão assume também a transformação digital como princípio da contratação pública e o novo artigo 1-C prevê expressamente a utilização de sistemas digitais, incluindo sistemas de inteligência artificial, no planeamento, formação e execução dos contratos. Essa utilização fica, contudo, sujeita a exigências de transparência, explicabilidade, segurança, proteção de dados e supervisão humana.

Há igualmente alterações importantes destinadas à fase de execução dos contratos. O regime da modificação objetiva é profundamente reorganizado, procurando aproximar a redação do CCP das regras europeias, prevendo-se agora, entre outras, modificações de reduzido valor e relativas a prestações complementares.

A reforma não representa, portanto, apenas uma subida dos limites do ajuste direto e da consulta prévia, introduzindo uma mudança mais ampla de filosofia: menos formalismo, maior flexibilidade procedimental e maior margem de gestão para as entidades públicas, acompanhadas, porém, de uma acrescida responsabilidade na fundamentação das decisões, na prevenção de conflitos de interesses e na garantia da concorrência.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.

João Almeida Vidal

Licenciado em Direito; Doutorado em Direito; Doutorado em Turismo; Pós-graduado em Gestão Empresarial; Professor Auxiliar Convidado na Universidade do Algarve; Advogado; Formador nas áreas de Contratação Pública e RGPC.