Data center “compacto” de 220 milhões de euros coloca chips da Nvidia em Coruche

Inteligência Artificial

Exclusivo Data center “compacto” de 220 milhões de euros coloca chips da Nvidia em Coruchepremium

Centro de dados de 6,4 MW no Parque Empresarial do Sorraia deverá estar operacional no fim de 2027. Será o primerio nó de uma rede descentralizada que deverá estender-se a Espanha e ao sul de França.

Um grupo de investidores pretende construir no Parque Empresarial do Sorraia, em Coruche, o primeiro de vários centros de dados "compactos" para treino e inferência de inteligência artificial (IA). Neste empreendimento inicial, pretendem investir 220 milhões de euros para construir uma infraestrutura com 6,4 MW, capacidade quase equiparável à do data center da Covilhã. Deverá entrar em operação no final de 2027 e empregar cerca de 30 pessoas.

O promotor é o fundo Aura Capital, mais especificamente a Aura Technologies, que se assume como "uma plataforma europeia de investimento e desenvolvimento focada em infraestrutura digital". O ECO sabe que estão…

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