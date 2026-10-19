Escolha entre inseminação ou FIV não depende do modelo familiar, mas sim de quatro fatores clínicos

Para uma mulher que decide ser mãe sem parceiro ou para um casal de mulheres, a primeira dúvida na consulta de medicina reprodutiva costuma ser qual o tratamento adequado, segundo explicou o IVI Institute, que salientou que a resposta não depende do modelo familiar, mas sim do prognóstico reprodutivo de cada paciente, o qual é determinado através de um estudo completo de fertilidade.

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«Do ponto de vista médico, o tratamento de uma mulher sem parceiro é praticamente o mesmo que o de qualquer outra paciente que necessite de sémen de dador. Uma inseminação com sémen de dador numa mulher solteira segue o mesmo procedimento técnico que num casal heterossexual com problema grave de fertilidade masculina», afirmou a Dra. Gemma Castillón, ginecologista do IVI Fertility Barcelona. «O que estas pacientes realmente precisam é de um acompanhamento específico que esclareça as suas dúvidas sobre o tratamento, a doação de sémen, os aspetos legais e o apoio emocional».

A recomendação é apresentada como orientação inicial na primeira consulta e é confirmada quando o especialista tiver analisado todos os exames diagnósticos. Estes incluem a idade da doente, a reserva ovárica (hormona antimulleriana ou AMH e contagem de folículos antrais), a permeabilidade das trompas através de histerosalpingografia ou HyFoSy, a avaliação do útero por ecografia (3D, se for o caso), as análises hormonais e os antecedentes ginecológicos e reprodutivos.

A inseminação artificial com dador costuma ser a primeira opção quando o prognóstico reprodutivo é bom. Isso implica, geralmente, uma idade inferior a 38 anos, uma reserva ovárica adequada, pelo menos uma trompa permeável, uma cavidade uterina normal e a ausência de endometriose moderada ou grave. «Numa mulher entre os 32 e os 35 anos com AMH normal, histerosalpingografia normal e ecografia normal, o habitual é propor várias tentativas de inseminação antes de se considerar uma FIV», salienta a Dra. Castillón.

A FIV com sémen de dador é recomendada desde o início quando existem fatores que reduzem a probabilidade de sucesso da inseminação. A partir dos 38-40 anos, a eficácia da inseminação artificial diminui consideravelmente e dá-se prioridade à técnica com maior taxa de gravidez por ciclo. Recomenda-se também a FIV diretamente em casos de baixa reserva ovárica, patologias tubárias como trompas obstruídas ou hidrossalpinge (a inseminação requer pelo menos uma trompa funcional), endometriose significativa, cirurgias ováricas prévias relevantes ou insucesso de inseminações anteriores.

«Uma mulher de 33 anos com um nível de AMH de 3 ng/ml, histerosalpingografia normal e ecografia 3D normal é candidata inicial à inseminação. Uma doente de 41 anos com os mesmos resultados receberia, provavelmente, a recomendação de FIV desde o início, devido ao impacto da idade na fertilidade», esclarece a especialista.

Cada técnica tem as suas vantagens. A inseminação é um tratamento mais simples, realizado em regime ambulatório e com menor utilização de medicação hormonal. A FIV oferece uma taxa de gravidez por ciclo mais elevada, maior controlo do processo, a possibilidade de vitrificar embriões e de realizar estudos genéticos embrionários quando indicados.

Após o pedido de informação, a primeira consulta médica realiza-se normalmente em poucos dias. O exame de fertilidade inclui análises hormonais, ecografia ginecológica, serologias obrigatórias e, caso se considere a inseminação, o exame das trompas. Conclui-se habitualmente num prazo de uma a quatro semanas, podendo prolongar-se até um mês e meio quando a doente não apresenta exames prévios.

Uma vez decidida a técnica, é designado um dador de sémen anónimo, em conformidade com a legislação espanhola, com compatibilidade fenotípica e imunológica com a recetora. Os dadores são submetidos a rigorosos controlos médicos, genéticos e de detecção de infeções, e a disponibilidade das amostras faz com que esta fase não atrase o início do tratamento. O IVI Institute recomenda ainda o estudo genético de portadores de doenças recessivas QCarrier®, que permite selecionar um dador geneticamente compatível. Os resultados ficam disponíveis em 15 a 20 dias e são coordenados com o resto do processo sem o atrasar significativamente.

«Uma mulher entre os 32 e os 35 anos que se apresenta sem exames prévios demora normalmente entre um e dois meses a iniciar o seu primeiro ciclo. Se já trouxer análises, ecografias e serologias recentes, em muitos casos pode começar com a menstruação seguinte, ou seja, dentro de duas a quatro semanas», indicou a Dra. Castillón.

Um ciclo de inseminação dura entre duas e três semanas, seguido de cerca de 14 dias de espera até ao teste de gravidez. Na FIV, a estimulação ovárica prolonga-se por 10 a 12 dias, e o ciclo completo, desde o início da estimulação até à transferência embrionária, dura entre 16 e 18 dias. Ao longo de todo o processo, as pacientes contam com aconselhamento e acompanhamento psicológico, bem como com o guia «A melhor decisão», elaborado pelo IVI Institute para mulheres que desejam ser mães sem parceiro.

«Se a idade for favorável, a reserva ovárica for boa, as trompas forem permeáveis e o útero estiver normal, podemos começar com a inseminação utilizando sémen de dador. Se a idade for mais avançada ou se existir um fator que reduza claramente o prognóstico, recomendamos diretamente a FIV para maximizar as possibilidades de gravidez», concluiu a Dra. Castillón.