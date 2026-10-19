França decreta recolher obrigatório noturno em zonas de Paris e de quatro cidades do norte

O Governo francês anunciou esta segunda-feira o recolher obrigatório noturno em alguns bairros de Paris e em zonas de quatro cidades do norte de França – Lille, Douai, Wattignies e Denain -, após pilhagens e violência durante protestos no fim de semana.

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A medida concretiza o anúncio feito hoje pelo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, sobre a imposição de recolheres obrigatórios parciais em determinadas zonas do país, para travar a onda de violência desencadeada durante o fim de semana em protestos contra o aumento do custo de vida e a degradação dos setores da educação e da saúde, após quase 10 anos de mandato do Presidente, Emmanuel Macron.

Em Paris, foi instaurado o recolher obrigatório entre as 23 horas de hoje e as 06 horas de terça-feira (22:00-05:00 de Lisboa), após as pilhagens que destruíram no sábado e no domingo várias áreas da cidade.

O recolher obrigatório proíbe “estritamente qualquer presença” nas zonas “da praça da República e do setor de Les Halles”, no centro da capital.

A delegação do Governo central no departamento do Norte precisou que o recolher obrigatório vigorará em zonas concretas das quatro cidades referidas, com o acordo dos respetivos presidentes de Câmara. Espera-se que o executivo divulgue ainda hoje o mapa de todos os municípios abrangidos.

O recolher obrigatório parcial tem como objetivo proteger os estabelecimentos comerciais, na sequência de pilhagens ocorridas em cerca de 3.000 e os episódios de grande violência registados em muitas cidades francesas durante a jornada de protestos de sábado e que continuaram, em algumas delas, também no domingo, especialmente na capital francesa, Paris.

Trata-se de uma medida temporária, sublinhou Lecornu, e antecede uma eventual declaração de estado de emergência, que confere poderes alargados às forças de segurança.

“É um recolher obrigatório localizado, parcial; creio que, neste momento, é um instrumento mais adequado do que decretar o estado de emergência“, declarou o primeiro-ministro francês, sublinhando, contudo, que não foi excluída tal possibilidade.

Até às 08:00 desta manhã (07:00 de Lisboa), 2.331 pessoas permaneciam sob custódia policial devido aos distúrbios e pilhagens, segundo o Ministério da Justiça, que indicou que 70% eram maiores de idade e que o Ministério Público requereu a prisão preventiva em mais de 80% dos casos.

Os distúrbios de sábado incluíram pilhagens de estabelecimentos comerciais, ataques a edifícios públicos e confrontos com as forças de segurança em Paris e noutras cidades francesas. O ministro do Comércio, Serge Papin, anunciou que serão aplicadas ao setor comercial, a partir de terça-feira, medidas de redução do horário de trabalho (equivalentes a um regime de desemprego parcial), além da criação de um “fundo de apoio específico”.

Esta segunda-feira, o Governo convocou também representantes de várias plataformas ‘online’ para exigir a remoção dos anúncios de revenda de produtos provenientes de lojas saqueadas.

Estarão presentes plataformas como Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta e TikTok, bem como a Aliança Francesa de Marketplaces e a Federação de E-commerce e Venda à Distância (Fevad).

Estão previstas novas manifestações: o movimento dos “coletes amarelos” anunciou um “Ato II” para o próximo sábado, 24 de outubro, seguido de novas mobilizações a 31 de outubro e 05 de novembro.