Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz alarga o seu leque de serviços com o primeiro robô de Madrid destinado à realização de broncoscopias

O novo sistema Ion Endoluminal (Ion) é uma plataforma de broncoscopia assistida por robô da Intuitive, empresa pioneira em cirurgia assistida por robô e fabricante do sistema cirúrgico Da Vinci, do qual a Fundação Jiménez Díaz já dispõe de três equipamentos. Com a incorporação do mais recente, em dezembro passado, o hospital foi pioneiro em Espanha na introdução do modelo mais inovador desta tecnologia, o DV5.

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Para o Dr. Javier Flandes, chefe adjunto do Serviço de Pneumologia da Fundação Jiménez Díaz e responsável pela sua Unidade de Broncoscopia e Pneumologia Intervencionista, a chegada deste robô ao hospital madrileno representa «um marco no diagnóstico de lesões pulmonares complexas e integra-se na estratégia de deteção precoce do cancro do pulmão, uma vez que aumentam diariamente os casos de doentes com nódulos pulmonares em fases iniciais».

Mais concretamente, o broncoscópio robótico oferecerá «a possibilidade de diagnosticar mais cedo e com maior precisão lesões pulmonares de difícil acesso», o que se traduzirá numa «menor taxa de complicações e numa melhor tolerância do exame por parte do doente», afirma o especialista, acrescentando que, «além disso, em muitos casos será possível evitar a realização de biópsias cirúrgicas, uma vez que se obtêm amostras de qualidade». Também apresenta benefícios para os médicos — acrescenta ele —, que «poderemos trabalhar com maior segurança e precisão».

O cateter robótico ultrafino desta plataforma utiliza uma tecnologia de deteção única, o que permite aos médicos aceder a regiões pulmonares profundas e de difícil acesso. Uma vez lá, a estabilidade sem precedentes do robô permite a extração de tecido para biópsia com maior precisão e exatidão do que a que se consegue com broncoscópios manuais.

De acordo com dados do Observatório do Cancro da Associação Espanhola Contra o Cancro (AECC), todos os anos são diagnosticados mais de 31 000 novos casos de cancro do pulmão e, em sete em cada dez desses casos, a deteção ocorre quando a neoplasia já se encontra em estádios avançados. O diagnóstico precoce marca, portanto, um ponto de viragem na sobrevivência dos doentes, uma vez que identificar a doença nas fases iniciais melhora significativamente o prognóstico e alarga as opções de tratamento.

No entanto, a deteção do cancro do pulmão requer frequentemente uma biópsia dos nódulos pulmonares, que se encontram em espaços reduzidos e vias respiratórias estreitas que podem ser difíceis de alcançar e, embora os sistemas de imagiologia, como a TAC de baixa dose, permitam identificar nódulos de tamanho mínimo, o diagnóstico definitivo por biópsia nem sempre é possível sem uma intervenção cirúrgica.

Neste contexto, a capacidade do broncoscópio robótico, já disponível na Fundação Jiménez Díaz, para aceder a pequenos nódulos e permitir biópsias precisas «poderá ajudar a transformar o diagnóstico precoce de suspeita de cancro do pulmão», afirma o Dr. Flandes.

Além disso, esta nova tecnologia, aliada à já disponível nas áreas de Oncologia Médica e Radioterapia, com o Comprehensive Cancer Center — que reúne os melhores especialistas em cada tipo de tumor para oferecer, desde a investigação básica, clínica e translacional, até à oferta diagnóstica e terapêutica mais completa, inovadora e personalizada, incluindo as novas e mais avançadas terapias oncológicas, os medicamentos mais recentes, a terapia celular, a biópsia líquida, a análise genómica e todo o arsenal terapêutico de vanguarda do Centro de Protonterapia — e equipamentos como o acelerador linear (Linac) EVO, instalado no hospital há pouco menos de um ano e que dispõe de tecnologia pioneira para realizar radioterapia adaptativa, permitem que o hospital coloque à disposição dos seus doentes todos os recursos necessários para um projeto de excelência na deteção precoce e no tratamento do cancro do pulmão.

Na mesma linha, a Fundação Jiménez Díaz dispõe também do Programa de Detecção Precoce do Cancro do Pulmão (Deprecap), uma iniciativa pioneira lançada em 2021 para o rastreio populacional do cancro do pulmão através da realização de uma tomografia computadorizada (TC) de baixa dose de radiação na população de alto risco, com o objetivo de detetar precocemente o cancro do pulmão e, assim, melhorar as possibilidades de sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes. Desde a sua implementação, mais de 60 por cento dos casos foram detetados em fases iniciais, ainda tratáveis, e a sobrevivência global quatro anos após o diagnóstico é de 95 por cento, e dez anos após o diagnóstico, de 90 por cento.

Por seu lado, a Unidade de Broncoscopia e Pneumologia Intervencionista do hospital conta, há quase uma década, com a acreditação de Alta Complexidade, o nível máximo a nível nacional, concedida pela Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SEPAR).

A sua equipa foi, além disso, pioneira em Espanha na aplicação de tratamentos de redução do volume pulmonar por broncoscopia, através da colocação de válvulas e molas, e tem-se destacado igualmente pelo tratamento integral do cancro do pulmão, realizando broncoscopia diagnóstica, estadiamento por ecobroncoscopia, abordagem de lesões periféricas através de navegação eletromagnética broncoscópica ou tratamento paliativo com laserterapia ou crioterapia, e colocação de próteses traqueobrônquicas, entre outras técnicas, que agora serão complementadas com a broncoscopia robótica.