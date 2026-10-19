Hospital Universitário Infanta Elena, distinguido pelos Prémios Top 20 nas áreas de Gastroenterologia, Nefrologia e Vias Urinárias, Saúde da Mulher e Cuidados a doentes críticos

O Hospital Universitário Infanta Elena somou quatro novos reconhecimentos ao seu desempenho em determinadas áreas e processos clínicos ao receber o Prémio Top 20 em quatro categorias que reconhecem a sua excelência, na XXVII edição do programa Top20, que a IQVIA atribui anualmente para reconhecer as boas práticas do setor hospitalar com base nas áreas de especialidade e nos critérios de excelência, e que, em 2026, sob o lema «Incorporando a perspetiva do valor», integrou as metodologias dos «Hospitais Top 20» e dos «Hospitais Top Value».

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Mais concretamente, na edição deste ano dos prémios, o hospital de Valdemoro recebeu um total de quatro prémios, que reconhecem a sua excelência em matéria de qualidade dos cuidados, resultados clínicos e eficiência hospitalar, com uma nova dimensão centrada na adequação da prática assistencial, o que permite avaliar não só o que as organizações de saúde fazem e com que nível de qualidade o fazem, mas também o impacto que geram na saúde, no bem-estar e na experiência das pessoas.

Assim, o Dr. Santos Jiménez de los Galanes, chefe do Serviço de Cirurgia Geral e Digestiva do Hospital Universitário Infanta Elena, e Paloma Navarrete, enfermeira do Bloco Operatório, receberam o prémio Top 20 na área de «Digestivo», no âmbito do grupo de «Hospitais com cirurgia geral comum».

A IQVIA também distinguiu o hospital com o Prémio Top 20 na área de «Rim e Vias Urinárias» entre os «Hospitais com Nefrologia Médica». Um prémio que foi recebido pelo Dr. Adrián Husillos, chefe do Serviço de Urologia do centro de Valdemoro, e por Beatriz Botrán, supervisora de Enfermagem das Consultas Externas.

Por seu lado, a Dra. María Bordés, chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Infanta Elena, e, mais uma vez, Botrán, foram as responsáveis por receber o prémio na categoria «Mulher», no âmbito do nível «Hospitais com Obstetrícia».

Por fim, o Dr. Javier García Sanz, chefe adjunto da UCI do hospital de Valdemoro, e Pedro Ángel Carretero, coordenador de Enfermagem do mesmo serviço, receberam o Prémio Top 20 na categoria «Cuidados a Pacientes Críticos», no âmbito dos «Hospitais sem Neurocirurgia».

O Hospital Universitário Infanta Elena conquistou os quatro prémios Top 20, destacando-se entre os quase 200 hospitais participantes, públicos e privados, de diferentes comunidades autónomas — cerca de metade dos centros hospitalares do país —, entre os quais foram reconhecidos os mais avançados e eficientes, em função da sua dimensão e gestão, em 11 áreas. Trata-se das áreas «Gastroenterologia», «Rins e Vias Urinárias», «Saúde da Mulher» e «Cuidados a doentes críticos», juntamente com «Sistema Musculoesquelético», «Sistema Nervoso», «Sistema Respiratório», «Pediatria», «Serviço de Urgências», «Rigth Care» e «Coração» — categoria esta última na qual o hospital de Valdemoro também foi finalista, assim como em «Gestão Hospitalar Global».

Segundo explica a organização, este programa baseia-se em cerca de 130 indicadores objetivos obtidos a partir de informações extraídas do conjunto mínimo básico de dados que todos os centros comunicam sobre os doentes hospitalizados, e no qual participam hospitais públicos e privados de forma gratuita, voluntária e anónima; um processo de comparação em que os centros não são avaliados em conjunto, mas sim analisados com base no estabelecimento de níveis de acordo com a sua dimensão e grau de especialização.

Com 176 camas, cerca de 1 000 profissionais, 10 salas de operações — incluindo um sistema Da Vinci —, cerca de 5 200 intervenções cirúrgicas realizadas, cerca de 427 000 consultas externas efetuadas, cerca de 137 500 casos de urgência atendidos e cerca de 12 000 doentes internados, cerca de meia centena de médicos residentes formados por ano em 13 especialidades, o Hospital Universitário Infanta Elena figura, além disso, há cerca de uma década entre os hospitais de baixa complexidade da Comunidade de Madrid mais bem avaliados pelos doentes (Índice Global de Satisfação). A par destas distinções, destacam-se também marcos como a obtenção da certificação EFQM com mais de 600 pontos de avaliação, o prémio «Prize» pelo conceito fundamental de excelência «acrescentar valor aos clientes» e o selo «Madrid Excelente».