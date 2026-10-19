Hospital Universitário Rey Juan Carlos ganha o Prémio Top 20 em Gestão Hospitalar Global na categoria «Hospitais com especialidades de referência»

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos reforçou mais uma vez o seu equilíbrio de resultados em todas as áreas e processos clínicos ao receber, pelo segundo ano consecutivo, o Prémio Top 20 na categoria de Gestão Hospitalar Global na XXVII edição do programa Top20, que a IQVIA atribui anualmente para reconhecer as boas práticas do setor hospitalar com base nas áreas de especialidade e nos critérios de excelência, e que, em 2026, sob o lema «Incorporando a perspetiva do valor», integrou as metodologias dos Hospitais Top 20 e dos Hospitais Top Value.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Mais concretamente, na edição deste ano dos prémios, o hospital de Móstoles foi reconhecido no grupo dos «Hospitais com especialidades de referência», comprovando a sua excelência em matéria de qualidade dos cuidados, resultados clínicos e eficiência hospitalar com uma nova dimensão centrada na adequação da prática de cuidados de saúde, que permite avaliar não só o que as organizações de saúde fazem e com que nível de qualidade o fazem, mas também o impacto que geram na saúde, no bem-estar e na experiência das pessoas.

O prémio foi recebido por Marta del Olmo, gestora regional do hospital; pelo Dr. Jorge Short, gestor regional adjunto; pela Dra. Sara Martín, subdiretora médica; e por Vanessa Carrasco, diretora de Enfermagem. Este ano, o reconhecimento da excelência hospitalar do Hospital Universitário Rey Juan Carlos foi também confirmado pela sua nomeação como finalista em três das áreas mais destacadas: «Gastroenterologia», «Rins e Vias Urinárias» e «Sistema Musculoesquelético».

O Hospital Universitário Rei Juan Carlos conquistou este Prémio Top 20 em «Gestão Hospitalar Global», destacando-se entre os quase 200 hospitais participantes, públicos e privados, de diferentes comunidades autónomas — cerca de metade dos centros hospitalares do país —, entre os quais foram reconhecidos os mais avançados e eficientes, em função da sua dimensão e gestão, em 11 áreas. Estas são as já referidas «Gastroenterologia», «Rins e Vias Urinárias» e «Músculo-esquelético», juntamente com «Coração», «Sistema Respiratório», «Sistema Nervoso», «Saúde da Mulher», «Pediatria», «Cuidados a Doentes Críticos», «Serviço de Urgências» e «Right Care»; além de «Gestão Hospitalar Global».

Segundo explicou a organização, este programa baseia-se em cerca de 130 indicadores objetivos obtidos a partir de informações extraídas do conjunto mínimo básico de dados que todos os centros comunicam sobre os doentes hospitalizados, e no qual participam hospitais públicos e privados de forma gratuita, voluntária e anónima; um processo de comparação em que os centros não são avaliados em conjunto, mas sim analisados com base no estabelecimento de níveis de acordo com a sua dimensão e grau de especialização.

Com 367 camas, cerca de 2 380 profissionais, 18 salas de operações — incluindo quatro para cirurgia ambulatória de grande porte, três robôs Da Vinci e um robô ROSA —, o primeiro tomógrafo Philips Areta RT do mundo, cerca de 40 250 intervenções cirúrgicas realizadas, mais de 700 000 consultas externas efetuadas, mais de 182 000 casos de urgência atendidos e cerca de 23 600 doentes internados, cerca de 700 ensaios clínicos e 500 projetos de investigação em curso, e uma média de cerca de 150 médicos residentes formados anualmente em mais de 30 especialidades, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos figura, além disso, há cerca de uma década entre os hospitais de complexidade média da Comunidade de Madrid mais bem avaliados pelos doentes (Índice Global de Satisfação). A par destas distinções, destacam-se também marcos como a obtenção da certificação EFQM 5 Estrelas, com cerca de 600 pontos de avaliação, o selo «Madrid Excelente» e o selo dourado da Joint Commission International, a acreditação de segurança e qualidade clínica mais exigente do mundo no setor da saúde.