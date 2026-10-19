ICER alerta que a produtividade do trabalho em Espanha cresceu apenas 0,6% ao ano nas últimas três décadas

Diagnóstico estrutural e cenários 2026-2036», elaborado pelo Instituto de Ciências do Emprego e das Relações Laborais (ICER), que alerta para o facto de, nas últimas três décadas, a produtividade por hora trabalhada ter crescido apenas 0,6% ao ano, em média, acumulando um aumento de 21,4% entre 1995 e o segundo trimestre de 2026.

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Uma evolução que, segundo o relatório, evidencia as dificuldades da Espanha em transformar o crescimento económico e a criação de emprego em melhorias sustentadas de eficiência e geração de valor. O Instituto alerta que o crescimento económico do nosso país tem dependido fundamentalmente da integração de mais trabalhadores e do aumento do volume total de horas trabalhadas, em vez de melhorar o valor gerado por cada hora de atividade. Por exemplo, entre o último trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2026, o PIB real aumentou 12,1%, enquanto as horas trabalhadas cresceram 9,5% e a produtividade por hora registou um aumento de apenas 2,4%.

Para se ter uma ideia do que aconteceu em Espanha nos últimos 30 anos, o ICER refere que, de cada 100 pontos de crescimento económico, 89 seriam explicados pelo aumento das horas trabalhadas e apenas 11 pelos ganhos de produtividade.

O secretário-geral do ICER, Alejandro Costanzo, indica que esta dependência do crescimento do emprego não constitui, por si só, um problema, mas «revela as limitações de um modelo cuja sustentabilidade futura estará cada vez mais condicionada pela disponibilidade de trabalhadores, pelo envelhecimento da população e pela capacidade das empresas para gerar maior valor acrescentado».

Para o Instituto, a fraqueza da produtividade espanhola não é um fenómeno recente. De facto, o relatório salienta que uma das principais recuperações históricas ocorreu durante a Grande Recessão, entre 2008 e 2013, quando a produtividade cresceu cerca de 1,7% ao ano. No entanto, essa melhoria deveu-se, em grande medida, à destruição de postos de trabalho, especialmente no setor da construção e entre os perfis menos qualificados, o que elevou estatisticamente a produtividade média sem refletir necessariamente uma melhoria real.

O relatório salienta que esta situação evidencia a necessidade de avançar para um modelo produtivo capaz de sustentar as melhorias salariais através de uma maior geração de valor, evitando que o aumento dos custos laborais se traduza numa deterioração da competitividade das empresas.

O relatório aponta para a transformação da organização do trabalho, o investimento em inovação e tecnologia e a melhoria das competências profissionais como elementos fundamentais para aumentar a produtividade. O desafio não consiste apenas em criar mais postos de trabalho, mas sim em promover empregos de maior valor acrescentado, com melhores perspetivas de desenvolvimento profissional e capacidade para sustentar salários mais elevados.

IA

Neste contexto, o relatório salienta que a inteligência artificial surge como uma das principais oportunidades para inverter a trajetória histórica da produtividade espanhola. O estudo apresenta um cenário de elevada complementaridade entre a IA e os trabalhadores, com base em estimativas do Fundo Monetário Internacional, no qual a adoção destas tecnologias poderia acrescentar até 1,5 pontos percentuais anuais ao crescimento da produtividade ao longo de uma década.

Afirma que o aproveitamento deste potencial permitiria acelerar significativamente o ritmo de crescimento registado pela Espanha nos últimos trinta anos. No entanto, o relatório adverte que os seus efeitos não serão automáticos e dependerão da capacidade das empresas para incorporar estas ferramentas, reorganizar os seus processos e desenvolver as competências necessárias para as aproveitar.