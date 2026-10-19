Imolegal chega ao mercado de advocacia com foco no imobiliário

A Imolegal é o novo escritório de advogados em Portugal dedicado ao setor imobiliário. A firma foi fundada pela sócia Filipa Arantes Pedroso.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Criada para responder à crescente complexidade das operações, a sociedade reúne numa mesma estrutura diferentes competências, desde consultadoria técnica a legal, que hoje condicionam e interligam os pilares de uma decisão de investimento bem-sucedida”, referem em comunicado.

A Imolegal tem como pilares de atuação as áreas de Imobiliário & Turismo, Urbanismo, Societário, Fiscal e Imigração, reunindo ainda competências técnicas nas áreas da engenharia e promoção imobiliária. “É precisamente nessa ligação entre áreas que a Imolegal pretende diferenciar-se, cruzando conhecimento jurídico, fiscal, urbanístico e técnico, sempre com o Direito como base comum“, sublinham.

Em comunicado, a firma sublinha que o objetivo é acompanhar o investimento desde a sua estruturação e aquisição até ao licenciamento, desenvolvimento, operação ou alienação do ativo.

“Hoje, uma operação imobiliária dificilmente se resolve apenas numa dimensão. Uma decisão jurídica pode ter impacto fiscal, urbanístico ou técnico e, muitas vezes, uma questão técnica acaba também por ter consequências legais. Foi desta realidade que nasceu a Imolegal: juntar diferentes competências, mantendo o Direito como denominador comum, para conseguirmos olhar para cada projeto como um todo”, assume a sócia fundadora Filipa Arantes Pedroso

A equipa de sócios integra ainda Maria Quintela, responsável pela área Fiscal, Teresa Arriaga e Cunha, nas áreas de Societário, Imobiliário e Imigração, e Luís Cabral Menezes, que lidera a consultadoria nas áreas de Engenharia e Promoção Imobiliária. A equipa conta ainda com Ana Gavilan, consultora especializada em Urbanismo, entre outros associados com experiência ainda em fiscal.