Judite Mota é candidata à direção do Clube da Criatividade de Portugal 18 anos depois

A CCO da Publicis encabeça a única lista candidata à direção do CCP, com João Madeira, diretor criativo executivo da Fuel, como vice-presidente. As eleições são a 22 de outubro.

Judite Mota, CCO da Publicis e desde 2024 vogal da direção do Clube da Criatividade de Portugal (CCP), é candidata à presidência da associação, encabeçando a única lista apresentada para o biénio 2026-2028. As eleições realizam-se online a 22 de outubro, depois de o prazo para a apresentação de candidaturas ter terminado a 15 de outubro.

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A Lista A propõe uma combinação de continuidade e renovação, com João Madeira, diretor criativo executivo da Fuel, como vice-presidente.

A direção integra ainda Mafalda Quintela, diretora criativa da Mafalda&Francisco, Margarida Borges, designer e cofundadora da Desisto, Daniel Caeiro, diretor de estratégia da Uzina, como vogais e José Maria Machado, diretor de contas da BBDO, como tesoureiro.

No Conselho Fiscal, Mário Mandacaru mantém-se como presidente, acompanhado por Anabela Vaz Borges, em representação da BDO, e Maria Magalhães. A Mesa da Assembleia Geral conserva igualmente a composição atual, com Luís Alvoeiro na presidência, Luís Mileu como vice-presidente e José Ricardo Monteiro como secretário.

O programa da Lista A estabelece oito prioridades para o próximo biénio, entre as quais o reconhecimento do talento nacional, a formação de uma nova geração de criativos e a internacionalização da criatividade portuguesa.

A candidatura pretende também reforçar a ligação às escolas de criatividade, manter os programas dirigidos aos jovens profissionais e dar continuidade às relações com o Art Directors Club of Europe e o One Club of Creativity.

A dignificação da profissão é outra das linhas de atuação propostas, incluindo a procura de uma sede permanente para o Clube e o desenvolvimento de parcerias que promovam a reflexão sobre inovação, ética, sustentabilidade, cultura laboral e responsabilidade social.

A lista propõe ainda continuar a descentralizar as atividades do CCP, com a realização de eventos fora de Lisboa e uma maior integração de profissionais de outras regiões, bem como aprofundar a relação com os anunciantes e promover um mercado mais inclusivo, equitativo e participativo.

A relação com as agências associadas, através de contactos regulares com os seus diretores criativos, integra igualmente o programa, com o objetivo de responder aos desafios do setor em matéria de representação e formação.

Sob o lema “Uma nova Direção na mesma direção”, a candidatura defende a continuidade dos princípios do Clube, acompanhada pela entrada de novos membros e ideias. O programa pretende também prosseguir a transformação do Clube dos Criativos num Clube da Criatividade, alargando a representação às diferentes disciplinas que trabalham a criatividade em comunicação.

Judite Mota, foi presidente do então Clube da Criatividade de Portugal entre 2004 e 2008 e sucede a Susana Albuquerque, presidente do CCP nos últimos quatro mandatos.