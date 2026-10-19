Ronaldo castigado com suspensão de 30 dias e multa de 255 euros

Cristiano Ronaldo foi suspenso por 30 dias e vai ter de pagar uma multa de 255 euros por ter abandonado o estágio da seleção em Copenhaga, Dinamarca, a 30 de setembro, em vésperas de uma partida para a Liga das Nações.

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O castigo aplicado ao capitão da seleção portuguesa pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi conhecido esta segunda-feira.

Ronaldo abandonou o estágio dias antes do jogo contra a Dinamarca a contar para a Liga das Nações em rota de colisão com o selecionador Jorge Jesus, na sequência de um episódio na partida anterior em que Ronaldo esteve a aquecer durante meia hora mas não chegou a ser utilizado.

Mais tarde, numa carta publicada nas redes sociais, pediu desculpa aos colegas e aos adeptos, mas falou numa “absoluta quebra de confiança” no selecionador por causa das declarações numa conferência de imprensa, embora mostrando-se disponível para regressar à seleção depois de cumprir castigo.

O próximo jogo de Portugal realiza-se a 14 de novembro, contra a Dinamarca, na quinta jornada da Liga das Nações. A 17 defronta o País de Gales numa competição em que já garantiu a qualificação para a fase final após 4 vitórias em outros tantos jogos.

(notícia atualizada às 18h35)