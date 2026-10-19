Sérgio Leal é o novo diretor de inovação da Sumol Compal
O profissional desempenhou, até ao final de março, o cargo de diretor de marketing e comunicação da McDonald’s Portugal.
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A Sumol+Compal, empresa portuguesa de bebidas não alcoólicas, passou a contar com Sérgio Leal como diretor de inovação. O ex-McDonald’s assumiu o cargo em setembro, de acordo com o seu perfil do Linkedin.
Sérgio Leal, que esteve cerca de 20 anos na McDonald’s, os últimos sete como diretor de marketing e comunicação, saiu da empresa no final de março. Na sequência dessa saída, João Pedro Machado, diretor de transformação digital da McDonald’s Portugal desde outubro de 2024, assumiu a liderança da nova direção — que junta essa área ao marketing.
O novo responsável da Sumol Compal integrou, em julho, a direção da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), assumindo também a presidência dos APPM Marketing Awards 2026, atribuídos na última semana.
O português foi um dos dez finalistas da edição deste ano dos European Marketer of the Year, uma das mais prestigiadas distinções europeias na área do marketing.
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