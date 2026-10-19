Pessoas +M

Sérgio Leal é o novo diretor de inovação da Sumol Compal

 + M,

O profissional desempenhou, até ao final de março, o cargo de diretor de marketing e comunicação da McDonald’s Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A Sumol+Compal, empresa portuguesa de bebidas não alcoólicas, passou a contar com Sérgio Leal como diretor de inovação. O ex-McDonald’s assumiu o cargo em setembro, de acordo com o seu perfil do Linkedin.

Sérgio Leal, que esteve cerca de 20 anos na McDonald’s, os últimos sete como diretor de marketing e comunicação, saiu da empresa no final de março. Na sequência dessa saída, João Pedro Machado, diretor de transformação digital da McDonald’s Portugal desde outubro de 2024, assumiu a liderança da nova direção — que junta essa área ao marketing.

O novo responsável da Sumol Compal integrou, em julho, a direção da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), assumindo também a presidência dos APPM Marketing Awards 2026, atribuídos na última semana.

O português foi um dos dez finalistas da edição deste ano dos European Marketer of the Year, uma das mais prestigiadas distinções europeias na área do marketing.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Sérgio Leal é o novo diretor de inovação da Sumol Compal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação
Para si
Media
Governo vai aliviar regras da publicidade

“Estamos a reduzir ao ponto de partida, com condensação, atualização e modernização de todas as principais leis do setor", afirmou Leitão Amaro.

Rafael Correia,

Media
Pod_Scope:Observador mantém liderança nas marcas em setembro

A liderança dos publishers continua nas mãos do grupo Impresa, que registou 3,38 milhões de downloads mensais.

Rafael Correia,

Ideias +M
Metade da publicidade de influencers não estará identificada

A plataforma da #Pub, que usa IA para detectar publicidade não identificada nas redes sociais, já levou a 40 denúncias à ASAE e alertou 147 perfis de influenciadores, avança o projeto.

ECO IA,