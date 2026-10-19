SIC e Expresso lançam movimento em homenagem a Balsemão

A iniciativa da SIC, com apoio do grupo DST prevê um prémio anual de 70 mil euros, reportagens e um podcast, para dar visibilidade a pessoas e projetos que contribuem para melhorar a sociedade.

O legado de Francisco Pinto Balsemão está na origem do movimento Deixar o Mundo Melhor, uma iniciativa da SIC com o apoio do grupo DST que pretende reconhecer pessoas, projetos e ideias com impacto positivo na sociedade.

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Entre as iniciativas está o Prémio Deixar o Mundo Melhor, com uma componente monetária de 70 mil euros, destinado a distinguir pessoas, projetos ou ideias que concretizem os objetivos do movimento. O júri será presidido por Mónica Balsemão e integra José Teixeira, Cardeal Tolentino Mendonça, Diana Priscila Pires, António Miguel e Sara Leitão Barros. Os detalhes sobre as candidaturas e o processo de seleção serão divulgados posteriormente.

A iniciativa contará também com reportagens no “Jornal da Noite”, da SIC, conteúdos editoriais no Expresso e um podcast. As diferentes plataformas vão dar a conhecer histórias de pessoas e projetos que procuram responder a desafios concretos e contribuir para a melhoria das comunidades.

A partir de 21 de outubro, o “Jornal da Noite” começa a emitir reportagens da autoria de Lúcia Gonçalves sobre projetos nas áreas da saúde, inclusão, ambiente, habitação e integração. O podcast tem estreia prevista para janeiro de 2027, assim como os conteúdos editoriais no Expresso.

O movimento inspira-se numa frase de Francisco Pinto Balsemão, citada no final do seu livro “Memórias”: “Hoje e sempre, a única obrigação moral que pode ser exigida ao Homem é que procure deixar o Mundo onde nasceu melhor do que o encontrou”.

“Francisco Pinto Balsemão deixa-nos a todos uma grande responsabilidade: continuar a construir uma sociedade livre, na qual se valorize a cultura e a inovação e se pratique a empatia e o respeito pelo outro”, afirma em comunicado Francisco Pedro Balsemão, chairman e CEO da Impresa, acrescentando que o movimento pretende dar continuidade aos valores e princípios do fundador do grupo.

Também Mónica Balsemão destaca o propósito de reconhecer quem contribui para uma sociedade “mais livre, mais justa e mais plural”.

“O convite da família Balsemão honra-nos, desafia-nos e responsabiliza-nos a continuar a fazer o caminho em torno do bem, do belo e da verdade (…) É um desafio que nos remete para o dever de fazer para um dia não nos arrependermos do que deixamos de fazer”, acrescenta José Teixeira, presidente do Grupo DST.

“Sempre dissemos desde a sua morte que queríamos preservar e reforçar o seu legado, tendo surgido a ideia de fazer este projeto multimédia e multiplataforma. A ideia parte da minha irmã Mónica Balsemão, que tem sido a pessoa mais envolvida e ativa nesta frente relacionada com reforçar e preservar o legado do nosso pai”, avançava já em setembro Francisco Pedro Balsemão.