TechHub da Havi em Lisboa já tem 143 trabalhadores e quer recrutar mais 20

O Havi TechHub Lisboa cresceu, em dois anos e meio, “de sete para mais de 140 profissionais” e agora vai expandir o escritório, contando contratar mais 20 no próximo ano, diz o administrador Reto Sahli à Lusa.

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“O Havi TechHUB Lisboa foi inaugurado em março de 2024 com uma ambição que ia muito além da abertura de um novo escritório: criar, a partir de Portugal, uma capacidade tecnológica com impacto global“, explica, em entrevista à Lusa o administrador (Chief Digital Information Officer) da Havi, Reto Sahli.

Lisboa foi escolhida pela “qualidade e diversidade do talento português, pela força do ecossistema tecnológico nacional e pela capacidade de Portugal ligar pessoas, culturas e fusos horários” e “estas vantagens revelaram-se ainda mais significativas do que antecipávamos”, sublinha o responsável.

Ou seja, “em apenas dois anos e meio, a operação em Lisboa cresceu de sete para mais de 140 profissionais” e, “atualmente, as equipas sediadas na capital contribuem para capacidades globais nas áreas de inteligência artificial, dados e analytics, produtos digitais, ‘cloud’, cibersegurança e transformação de negócio”.

O TechHUB terminou 2024 com 34 colaboradores e, aquando da inauguração oficial do escritório, em setembro de 2025, já tinha atingido os 87 colaboradores. Atualmente, conta com 143 profissionais especializados.

Lisboa “é uma das operações de crescimento mais acelerado dentro da estrutura tecnológica global da Havi”, sublinha.

Agora o centro de inovação tecnológica Havi TechHub Lisboa, que é um dos quatro TecHubs do grupo, expandiu, com mais um piso adicional, prevendo continuar a recrutar talento das áreas especializadas.

“Temos atualmente cerca de 20 posições abertas ou planeadas para 2027“, avança Reto Sahli, referindo que está previsto continuar a “recrutar profissionais nas áreas de engenharia de software, dados e analytics, automação, inteligência artificial [IA], cibersegurança, cloud e infraestruturas, produtos digitais e transformação de negócio”.

Acima de tudo, “procuramos pessoas que queiram trabalhar em desafios com impacto global, colaborar com equipas de diferentes países e disciplinas e perceber claramente a ligação entre o seu conhecimento técnico e os resultados que ajudam a alcançar”, salienta o responsável.

A Havi conta atualmente com quatro TechHUBs: Chicago, Cracóvia, Lisboa e Kuala Lumpur.

“Estes não funcionam como centros isolados com responsabilidades geográficas independentes”, mas “operam como uma rede tecnológica global integrada e interligada“, explica.

Temos atualmente cerca de 20 posições abertas ou planeadas para 2027. Reto Sahli Chief Digital Information Officer da Havi

Tal permite que “as equipas trabalhem de forma colaborativa além-fronteiras, entre diferentes disciplinas e fusos horários”, sendo que “este modelo ‘follow the sun’ de operação contínua reforça a colaboração, a capacidade de resposta, a continuidade do negócio e a resiliência da organização”, salienta o administrador.

A partir de Lisboa, “os profissionais contribuem para capacidades e soluções tecnológicas que apoiam as operações globais da HAVI e geram valor para clientes em mais de 30 mercados“.

A estratégia para o mercado português em 2027 “passa por continuar a investir nas pessoas e por atribuir às equipas de Lisboa uma responsabilidade crescente no desenvolvimento de capacidades tecnológicas globais“.

“Da automação em armazéns e centros de distribuição ao planeamento preditivo e à tomada de decisões baseada em dados, o nosso foco é transformar conhecimento operacional e informação em soluções que tornem as cadeias de abastecimento mais conectadas, eficientes, resilientes e preparadas para o futuro”, aponta Reto Sahli.

A tecnologia “é um elemento essencial dessa transformação, mas serão as pessoas a concretizá-la. O talento, a criatividade e o espírito colaborativo que encontramos em Portugal reforçam a nossa confiança no contributo que Lisboa continuará a dar para o futuro da Havi”, remata.