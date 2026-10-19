Tribunal vai decidir se insolvência da Unbabel foi culposa

Exclusivo Tribunal vai decidir se insolvência da Unbabel foi culposapremium
Juízo de Comércio de Lisboa vai ter de proferir sentença sobre se a falência da startup foi "culposa" ou "fortuita". Se for visada, anterior gestão arrisca ficar uma década sem poder exercer comércio.
O Tribunal da Comarca de Lisboa decidiu abrir um "Incidente de Qualificação de Insolvência" à startup Unbabel, ou o que resta dela após a venda dos ativos à norte-americana Transperfect. A decisão foi tomada no dia 25 de setembro e significa, na prática, que a Justiça vai ter de decidir se a insolvência foi "culposa" ou "fortuita".
O anúncio da decisão foi consultado pelo ECO no portal Citius e, nos termos da lei, o despacho não é passível de recurso. A requerente identificada nos autos é a Iberis Capital…
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