Tribunal vai decidir se insolvência da Unbabel foi culposa

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Exclusivo Tribunal vai decidir se insolvência da Unbabel foi culposapremium

Juízo de Comércio de Lisboa vai ter de proferir sentença sobre se a falência da startup foi "culposa" ou "fortuita". Se for visada, anterior gestão arrisca ficar uma década sem poder exercer comércio.

O Tribunal da Comarca de Lisboa decidiu abrir um "Incidente de Qualificação de Insolvência" à startup Unbabel, ou o que resta dela após a venda dos ativos à norte-americana Transperfect. A decisão foi tomada no dia 25 de setembro e significa, na prática, que a Justiça vai ter de decidir se a insolvência foi "culposa" ou "fortuita".

O anúncio da decisão foi consultado pelo ECO no portal Citius e, nos termos da lei, o despacho não é passível de recurso. A requerente identificada nos autos é a Iberis Capital…

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