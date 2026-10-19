UAX consolida o seu compromisso social e posiciona-se no Top 10 global do Ranking CYD de Universidades Sustentáveis 2026

A Universidade Alfonso X, o Sábio (UAX) consolida o seu compromisso com a sustentabilidade ao posicionar-se entre as melhores universidades de Espanha na segunda edição do Ranking CYD de Universidades Sustentáveis 2026, elaborado pela Fundação CYD, sendo a segunda universidade privada com melhor desempenho global e a primeira em compromisso social entre as privadas.

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Nesta edição, o ranking avaliou 84 universidades espanholas através de 18 indicadores, nove relacionados com o compromisso social e outros nove ligados ao compromisso ambiental. Assim, a UAX foi reconhecida pelo seu desempenho em áreas como a igualdade, a liderança feminina, a promoção da saúde e a integração da sustentabilidade na formação, reafirmando um modelo educativo empenhado em gerar um impacto positivo nas pessoas, na sociedade e no ambiente.

Na dimensão social, a UAX destaca-se nos indicadores relacionados com a proporção de mulheres no corpo académico e a presença feminina em cargos de liderança. De acordo com os dados recolhidos pela Fundação CYD no relatório, as mulheres ocupam, em média, 44,58 % dos cargos de liderança universitária e representam 46,26 % do pessoal docente e investigador, números que se aproximam da paridade em ambos os domínios. Assim, os resultados da UAX realçam a importância de continuar a promover ambientes universitários que favoreçam a igualdade de oportunidades, o desenvolvimento do talento feminino e o bem-estar de toda a comunidade educativa.

A promoção da saúde é outra das áreas em destaque, especialmente devido à atividade institucional destinada a sensibilizar e formar os estudantes nesta matéria. Algo que é demonstrado pelas inúmeras atividades realizadas ao longo do ano, como a I Feira da Saúde Sexual, promovida por estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem, que contribuiu para criar um espaço aberto, rigoroso e necessário para abordar a saúde numa perspetiva integral. Este tipo de iniciativas insere-se no compromisso da universidade com o bem-estar da sua comunidade e com o desenvolvimento de um ambiente educativo inclusivo.

«O nosso compromisso com a sustentabilidade parte de uma visão integral do ensino superior, na qual a igualdade de oportunidades, o bem-estar das pessoas e a responsabilidade para com o ambiente fazem parte de um mesmo objetivo. Queremos que os nossos estudantes recebam formação não só para responder aos desafios profissionais, mas também para contribuírem de forma positiva para a sociedade», salientou Cristina Peláez, vice-reitora de Qualidade e Estudantes da UAX e membro do Comité Executivo do Grupo UAX.

No âmbito ambiental, a UAX destaca-se especialmente pela incorporação de conteúdos específicos sobre sustentabilidade nos seus cursos, uma área à qual as universidades analisadas dedicam, em média, 22% da sua oferta. A UAX, por seu lado, incorpora uma formação alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conteúdos teóricos e práticos de saúde sustentável em todos os seus cursos na área da saúde, e prepara futuros profissionais de saúde com a abordagem «One Health», que integra a saúde humana, animal e ambiental. Prova do seu compromisso é a sua adesão à ENCHE, a rede europeia de educação em clima e saúde apoiada pela OMS, e a orientação do seu Hospital Virtual de Simulação para o conceito de «hospital verde», com atividades que promovem a eficiência energética, a gestão correta de resíduos de saúde e a consciência ambiental na prática clínica.

Este reconhecimento no Ranking da CyD surge num momento em que as universidades assumem um papel cada vez mais relevante como agentes de mudança social e ambiental, um domínio em que a UAX conta com uma longa trajetória impulsionada, além disso, pela Fundação Universidade Alfonso X, o Sábio (FUAX), que celebra este ano o seu 20.º aniversário.

Isto é feito através de iniciativas como o Hackathon de Empreendedorismo Solidário ou em conjunto com o seu Gabinete de Voluntariado e Cooperação para o Desenvolvimento, um organismo que liga estudantes, docentes e funcionários a projetos de voluntariado, cooperação internacional e colaboração com organizações sociais. Desta forma, transfere o conhecimento e as competências da comunidade universitária para iniciativas com impacto, através da sua metodologia UAXmaker e em estreita colaboração com entidades como a Cruz Vermelha Espanhola, o Banco Alimentar de Madrid ou a Fundação ACOES Honduras.