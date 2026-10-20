BPI diz adeus ao ‘sonho africano’ que lhe deu um terço dos lucros desde 2010

Depois de Angola, o BPI também está de saída de Moçambique. O banco português prepara-se para vender a sua participação de quase 36% no Banco Comercial e de Investimentos (BCI). A operação marcará um ponto final no ‘sonho africano’ que deu muitos frutos à instituição detida pelos espanhóis do Caixabank, tendo contribuído para praticamente um terço dos lucros desde 2010, de acordo com os dados compilados pelo ECO.

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Na semana passada, o Presidente moçambicano manifestou o desejo e a vontade de colocar o BCI nas mãos dos moçambicanos e de outros investidores institucionais e empresas do país.

“O Governo tem procurado criar condições para que a participação de 36% atualmente detida pelo BPI constitua uma oportunidade de alargamento da presença de investidores moçambicanos, incluindo cidadãos, empresas e investidores institucionais”, assumiu Daniel Chapo na cerimónia do 28.º aniversário da Bolsa de Valores de Moçambique, em Maputo.

Outros 61% do BCI estão nas mãos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), mas também o banco público português poderá vender a sua posição, segundo já admitiu Paulo Macedo.

Fundado há 30 anos, o BCI tem sido penalizado mais recentemente pela deterioração do rating da República por parte das agências internacionais devido aos riscos de uma reestruturação da dívida e à pressão nas contas públicas, o que levou a reconhecer perdas potenciais com títulos do país.

Por causa disso, em 2025, o contributo do banco moçambicano para os resultados do BPI foi negativo em mais de 20 milhões de euros. E este ano a conta já ia em cerca de 26 milhões negativos no segundo semestre, levando BPI a alterar a forma como contabiliza esta participação no seu balanço: deixou de ser considerada uma “empresa associada” reconhecida por equivalência patrimonial para passar a registá-la como “ações ao justo valor através de outro rendimento integral”.

“As participações em África não são estratégicas”, concedeu João Pedro Oliveira e Costa, CEO do banco português em julho, explicando que esta alteração abre caminho para começar a reduzir a sua exposição a Moçambique.

Ainda assim, o banco moçambicano, onde o BPI entrou em 2003 com 30% na sequência de uma fusão com o Banco de Fomento, tem sido bastante rentável. Desde 2010 a operação foi sempre lucrativa até aos últimos dois anos e já lhe rendeu perto de 200 milhões de euros em pouco mais de década e meia.

Agora, com a alienação integral da sua posição de 35,6%, poderá arrecadar aproximadamente 180 milhões de euros, assumindo a situação líquida do banco moçambicano de mais de 500 milhões de euros no final do ano passado. O ECO contactou o BPI, que adiantou que nada mais tinha a declarar sobre o assunto além do que já foi dito por Oliveira e Costa na última conferência de apresentação de resultados.

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África rendeu perto de 1.200 milhões em 16 anos

O BPI sai de África também por pressão do Banco Central Europeu (BCE), que há muito não vê com bons olhos a exposição da banca europeia a economias com taxas de inflação galopantes, mercados cambiais muito incertos e com instituições políticas instáveis.

Foi por essa razão que o banco português se viu forçado a vender o seu negócio em Angola, o Banco de Fomento Angola (BFA), no ano passado, apesar de ser altamente rentável.

O BPI já vendeu 15% do BFA através de uma oferta pública inicial (IPO) realizada na bolsa de Luanda há um ano e na qual arrecadou pouco mais de 100 milhões de euros. E acabou de anunciar a venda da participação remanescente de 33,35% ao Grupo Carrinho por perto de 390 milhões, que assinala o fim de uma “história bonita” (como chegou a reconhecer Fernando Ulrich) no país.

Ainda assim, as contas dos últimos 16 anos são bastante favoráveis: desde 2010, o BFA e o BCI contribuíram com perto de 1,2 mil milhões de euros para os resultados do BPI, tendo representado mais de 29% dos lucros do banco português neste período. Ou seja, quase 1 por cada 3 euros de lucro foram originados em África.

Além dos resultados, a exposição a África permitiu ao banco internacionalizar-se e em alguns dos anos da crise da dívida soberana, entre 2010 e 2015, contrabalançou perante a forte quebra do negócio em Portugal.

Fim de linha para os outros bancos também

Os últimos anos também marcaram o fim de linha para vários bancos portugueses a operarem em mercados africanos. Foi o caso do BES em Angola, de onde saiu com estrondo após as perdas de crédito de 5,7 mil milhões de dólares e contribuiu para a queda do banco de Ricardo Salgado. O Banco Económico, que nasceu da resolução aplicada ao então BES Angola em 2015, passou para o Novobanco, mas apenas com uma participação reduzida. Atualmente nada resta quanto à presença do antigo BES no continente africano.

O Banco Montepio também não tem boas recordações de Angola. O banco da Associação Mutualista entrou no mercado angolano com a aquisição do Finibanco, em 2010. O Finibanco Angola foi posteriormente vendido em 2023 ao grupo nigeriano Access Bank, com o Montepio a registar uma perda superior a 100 milhões de euros.

A Caixa também reduziu recentemente a sua presença em África, designadamente com a venda do Banco Comercial do Atlântico, em Cabo Verde, onde se mantém com o Banco Interatlântico — que desde há duas semanas se passou a designar Caixa Geral de Depósitos Cabo Verde.

Caixa e BCP (através do Millennium Atlântico em Angola e o Millennium Bim em Moçambique) passarão a ser assim os bancos nacionais a manterem posições relevantes nos mercados de língua oficial portuguesa.