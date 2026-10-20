Privatização da TAP

Exclusivo Com a TAP, Lufthansa passa a ter 36% do mercado entre Europa e Brasilpremium

Grupo alemão salta para liderança destacada nas ligações entre a Europa e o Brasil e passa a ombrear com a dona da Iberia nas rotas da Europa para a América do Sul.

A força da TAP nas ligações entre a Europa e o Brasil foi o principal atrativo da privatização de 49,9%, em que a Lufthansa bateu a proposta da Air France-KLM. Com a integração no grupo alemão, a companhia portuguesa vai ganhar ainda mais músculo nas rotas para o país da América Latina.

Se usarmos como referência a atual oferta de voos e lugares, a TAP estará entre as mais pequenas companhias do grupo alemão. Com 12% da capacidade total, igual à da ITA, fica…

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Com a TAP, Lufthansa passa a ter 36% do mercado entre Europa e Brasil

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Venda de 5% da TAP a trabalhadores avança em janeiro

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