Comparação de preços consolida-se como um hábito de compra e uma estratégia de poupança para 90% dos consumidores em Espanha

Esta situação traduz-se em mudanças nos hábitos de compra com o objetivo de poupar sem, necessariamente, sacrificar a qualidade: 80% dos consumidores afirmam prestar mais atenção ao preço dos produtos do que há um ano e 90% afirmam que comparam preços antes de comprar.

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Esta é a principal conclusão do estudo «O valor da comparação: decisões de compra e poupança nos agregados familiares em Espanha», realizado pela Ipsos para a Amazon.

De acordo com o estudo, 44% dos consumidores em Espanha consideram que comprar pela Internet os ajuda a poupar nas suas compras habituais. Esta perceção é especialmente valorizada entre os mais jovens, uma vez que 53% dos consumidores entre os 18 e os 25 anos e 48% dos que têm entre 26 e 45 anos consideram que comprar online lhes permite poupar.

Neste contexto de poupança, comparar preços entre diferentes lojas tornou-se uma prática generalizada: 90% dos inquiridos afirmam comparar preços antes de comprar um produto, e seis em cada dez fazem-no sempre ou quase sempre. Esta frequência é especialmente elevada entre os consumidores dos 26 aos 45 anos (66%), seguidos pelos jovens dos 18 aos 25 anos (62%) e pelos dos 46 aos 64 anos (60%). Embora a frequência diminua entre os maiores de 65 anos, praticamente metade (49%) também compara preços sempre ou quase sempre antes de efetuar as suas compras.

Embora a comparação de preços permita poupar entre 5% e 10% em cada compra, também implica um esforço considerável: em média, o consumidor em Espanha consulta três lojas online antes de decidir onde comprar (34%) e isso pode demorar entre 5 e 20 minutos por compra (49%). No entanto, há quem compare entre quatro e cinco estabelecimentos (17%) e quem dedique mais de 20 minutos a essa tarefa (25%).

Com o objetivo de facilitar essa tarefa aos seus clientes, a Amazon salientou que oferece preços competitivos ao longo de todo o ano. «Verificamos e comparamos sistematicamente os preços dos produtos vendidos pela Amazon para igualar ou superar os de outras lojas online, numa vasta seleção que inclui mais de um milhão de produtos. Embora os vendedores independentes fixem os seus próprios preços, trabalhamos para destacar ofertas que igualem ou sejam mais vantajosas do que os preços dos principais retalhistas online. Os clientes podem aceder facilmente a uma seleção destes produtos através de www.amazon.es/mismoprecioomejor», afirmou a empresa.

«Na Amazon, acreditamos que os clientes não devem ter de escolher entre comodidade e um bom preço. Por isso, comparamos e contrastamos periodicamente os preços com os de outras lojas online ao longo de todo o ano, com o objetivo de os igualar ou melhorar”, afirmou Ana Sánchez-Jauregui, diretora de Consumo da Amazon.es. “Graças a isto, os nossos clientes podem encontrar na Amazon mais de um milhão de produtos ao mesmo preço ou a um preço melhor do que noutras lojas. Queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência de compra mais simples e confortável, com a certeza de que estão a obter uma boa relação qualidade-preço”.

A comparação de preços que a Amazon realiza para ajudar os seus clientes a encontrar os melhores preços abrange uma ampla variedade de categorias, desde alimentos e bebidas até produtos básicos do dia-a-dia, precisou, e aplica-se também ao Amazon Fresh, o seu supermercado online, onde são comparados os preços de milhares de produtos, incluindo alimentos frescos como frutas, legumes, carne e frango, bem como bebidas e outros produtos de supermercado.

MAIS EFICIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA

A comparação sistemática de preços torna o processo de compra mais eficiente e aumenta a confiança dos consumidores. Assim, de acordo com o estudo, o facto de uma loja comparar regularmente os seus preços com os de outros estabelecimentos para oferecer o preço mais baixo facilitaria ao consumidor tomar melhores decisões de compra (44%), poupar tempo (38%) e controlar melhor as suas despesas e poupar (36%).

Saber que uma loja compara e ajusta sistematicamente os seus preços com os de outros estabelecimentos para oferecer preços competitivos gera confiança entre os consumidores em Espanha. De facto, 93% afirmam que conhecer esta prática aumentaria a sua confiança de que estão a encontrar um preço baixo.

A procura dos melhores preços não implica abdicar da qualidade. De facto, a qualidade do produto (57 %) e o preço final (55 %) são os dois aspetos mais importantes para os consumidores na hora de planear as suas compras, seguidos da confiança na loja (31 %), que também desempenha um papel relevante nas suas decisões.

A moda e a tecnologia lideram o ranking geral (45%), seguidas pelos alimentos e supermercados (43%), eletrodomésticos (32%) e cuidados pessoais (28%). As diferenças por idade são reveladoras: os jovens entre os 18 e os 25 anos comparam preços sobretudo em vestuário (48%), brinquedos e videojogos (24%) e livros e entretenimento (18%). Os que têm entre 46 e 64 anos concentram-se na tecnologia e na eletrónica (50%). E os maiores de 65 anos são os que mais comparam preços em alimentação (54%), eletrodomésticos (41%) e produtos de limpeza e para o lar (27%), as percentagens mais elevadas de todos os grupos etários nestas categorias.

DADOS SOBRE POUPANÇA

Este estudo insere-se no âmbito da «Academia da Poupança», criada pela Amazon, que analisa anualmente as principais tendências e estratégias dos consumidores para poupar. Nesta ocasião, para além da comparação de preços, foram identificadas outras duas tendências de destaque: o aumento do custo de vida impulsiona um consumo mais racional e planeado, e os consumidores entre os 26 e os 45 anos são os mais sensíveis aos aumentos de preços.

Todas estas conclusões foram apresentadas numa mesa redonda que contou com a participação de Ana Sánchez-Jauregui, diretora de consumo da Amazon.es; Miguel Ángel Ruiz, presidente da Associação Espanhola de Consumidores; a criadora de conteúdos Paloma Blanc, em representação das famílias espanholas; e Pablo Foncillas, consultor e professor de uma escola de gestão.

A Amazon explicou que trabalha «constantemente para oferecer ferramentas e inovações que ajudem os seus clientes a poupar ao longo de todo o ano e a tirar o máximo partido das suas compras», tais como as poupanças por ser cliente Prime, a comparação de preços, a compra de «Produtos básicos do dia a dia», as assinaturas, as marcas próprias da Amazon, a Amazon Segunda Mão e a Amazon Renewed, descontos condicionais pela compra de um determinado número de unidades, cupões, Ofertas Flash e Ofertas personalizadas.