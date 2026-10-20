El Clásico começa no Legends com um torneio do EA Sports FC 27 que irá opor 64 adeptos

O Legends The Home of Football vai transportar a emoção de um dos jogos mais esperados do panorama futebolístico para o universo dos videojogos com um torneio presencial do EA Sports FC 27, no qual 64 adeptos terão a oportunidade de defender as cores de uma das duas equipas e levá-la à vitória no terreno virtual.

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O evento terá lugar na sexta-feira, 23 de outubro, das 17h às 23h, no piso -1 do Legends, em plena Puerta del Sol, em Madrid. Durante seis horas, os participantes trocarão a relva pelos comandos para testar as suas habilidades numa competição com uma única regra: só será possível jogar com o Real Madrid ou com o FC Barcelona. Desta forma, o museu transformará a antecâmara do grande duelo de domingo num dia marcado pela competição, pela rivalidade e pela paixão pelo futebol.

As 64 vagas do torneio estarão abertas a todos os adeptos que queiram pôr à prova o seu talento no EA Sports FC 27. Para se candidatarem a uma delas, os interessados deverão preencher o formulário de inscrição disponível na biografia do perfil oficial do Instagram do Legends. A organização selecionará os jogadores e entrará em contacto com eles para confirmar a sua participação, além de estabelecer uma lista de reserva para cobrir eventuais desistências.

Para além da emoção de disputar o jogo virtual, a competição contará com vários prémios para os melhores jogadores. O vencedor receberá uma camisola do Real Madrid CF ou do FC Barcelona, um Golden Pass do Legends e um código do videojogo EA Sports FC 27. Além disso, a sua vitória ficará imortalizada no museu, onde será exibida uma fotografia emoldurada do campeão como MVP Legends do FC 27 na sala EA Sports.

O segundo classificado também será premiado com um Golden Pass da Legends e um código do videojogo. Por seu lado, os 64 participantes receberão artigos promocionais e um bilhete gratuito para visitar o museu nesse mesmo dia, podendo percorrer uma coleção dedicada à história do futebol e a alguns dos seus grandes protagonistas.

Com esta iniciativa, o Legends junta-se à expectativa que rodeia o El Clásico e propõe uma forma diferente de viver a antecipação do encontro, levando a histórica rivalidade do futebol espanhol para uma competição em que os adeptos serão os protagonistas. Porque, embora o resultado do jogo de domingo ainda esteja por decidir, o primeiro vencedor do El Clásico será conhecido na sexta-feira no Legends.